拿了陳水扁450萬？施明德還原當年狀況

▲前總統陳水扁主持《國務機要費案國際記者會》。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

前總統陳水扁涉及國務機要費案纏訟逾15年，7日召開國際記者會，大踩保外就醫紅線，公布21項國務機要費金流，指「公支出大於因公收入，沒有不法所得」。其中，還拿出450萬餽贈前黨主席、倒扁行動發起人施明德。對此，施明德表示，當初陳水扁說得好像是私人贊助，並沒說是國務機要費。

施明德接受中央社訪問時指出，當年陳水扁透過時任總統府參議郭文彬捐助，郭文彬當下拿錢來時只說是企業界朋友要贊助，一直到了紅衫軍時，他才知道經費來自陳水扁，而陳水扁來跟他討人情時，還把錢講得像私人贊助，這次說法卻不一樣。

另外，有關女兒手術的部分，他交給辦公室秘書處理，而捐助基金會的經費，錢怎麼來、怎麼去，又是誰經手，他的帳目一向都很清楚。

施明德是美麗島事件總指揮，曾三度以政治犯身分入獄，坐牢近26年，曾任民進黨主席、立委、黨團召集人，在2000年陳水扁當選總統後退出民主進步黨。2006年，因陳水扁家族爆發貪腐醜聞，發動百萬紅衫軍倒扁運動。

陳水扁今在記者會稱，施明德曾請託時任總統府參議郭文彬幫忙借款，他知道施明德很窮，前前後後共資助對方450萬元。