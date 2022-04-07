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陳時中鬆口：走向共存！哪項措施最該廢除　網答案超一致：沒必要

記者邱晟軒／綜合報導

針對國內防疫策略應該共存或清零？陳時中今天（7日）首度鬆口，坦言「清零已經是不可能」，表示未來一步一步走，必然會跟病毒共存。對此，就網友好奇發文詢問眾人「希望先廢掉哪個防疫措施？」貼文一出，立刻引起熱烈討論。

本土疫情持續升溫！蔡英文6日說明防疫策略，應持續以「減災」為目標，非全面的清零；更不是放任病毒肆虐式的「與病毒共存」，而是有效的疫情控管。

指揮官陳時中今天也首度鬆口說明，清零已經是不可能，接下來一步一步走，必然會跟病毒共存，這段時間努力是不要讓病毒爆發指數型成長，否則對於社會壓力會太大。

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▲實聯制跟戴口罩哪個該先取消？（示意圖／美聯社）

▲實聯制跟戴口罩哪個該先取消？引網友熱烈討論。（示意圖／美聯社）

對此，就有一名網友今天在批踢踢八卦板發文指出，現在中央宣布要跟病毒共存，他認為「很多措施都該跟著改掉」，看起來先改的應該是防疫旅館、隔離那些措施，但是這些措施其實對日常生活影響不大，影響較大或比較有感的像是，戴口罩、實聯制、高鐵台鐵禁食、到處量體溫、噴酒精等，於是好奇詢問眾人，「大家比較想先改掉哪些措施？」

貼文曝光後，立刻引起網友熱烈討論，「全廢啊！都說共存了防什麼防」、「到處清消、集中隔離、隔離天數太長，這3個很討厭」、「中央指揮中心記者會，小感冒沒必要存在」、「室外口罩先廢」、「當然是先廢了匡列隔離啊」、「入境檢疫，真的別鬧了」、「量體溫 一堆根本量不準的儀器」、「下午兩點的疫情記者會」。

其中，多數網友認為若要走向和病毒共存，實聯制最該優先考慮鬆綁，「實聯制最沒用」、「實聯制先廢，沒意義」、「都要共存了還要實聯制通知我衝三小」、「簡訊實聯制」、「實聯制趕快廢」、「實名制本身已名存實亡了」、「老實說根本就應付了事，已經失去意義了」、「實聯制和量體溫，這種表面功夫就快廢吧」、「實聯制最智障，認真掃的人反而被關旅館」、「實聯制已經沒必要了，疫調沒辦法做」。

▼簡訊實聯制示意圖。（圖／記者曾筠淇攝）

▲▼實聯制,簡訊實聯制。（圖／記者曾筠淇攝）

針對國內防疫策略該走向共存還清零？台北市長柯文哲認為，從2月到現在，每日入境的確診者都在數十到百餘人上下，從放寬邊境管制的那一天起，社區感染已經是無法避免的事實，「與病毒共存的問題，不是WHEN，而是HOW？台灣要如何與病毒共存」、「面對事實，台北市要改變戰術，準備好與病毒共存」。

另外，ACIP召集人李秉穎日前則表示，國內現在採取的策略是，有人稱為「類共存」，也就是想共存但還沒到共存階段的灰色地帶，但若防疫有執行到位，不見得會擴散的很快。

李秉穎醫師表示，其實對比前幾個月就能看到，民眾心態已經沒那麼緊張，活動也呈現「類共存」，像是路上人潮或是賣場的狀況都還是相當擁擠，病例數自然也無法像之前控制那麼好。

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