全台唯一淨土也跟進！南投宣布4／30前禁畢旅等「跨縣市活動」

▲南投縣政府宣布至30日前暫緩學校校外教學、畢旅等跨縣市活動。（資料照／南投縣政府提供）

記者高堂堯、黃資真／南投報導

台灣本土疫情大爆發，各縣市接連出現多條不明感染鏈，只剩南投至今尚未出現確診案例，不過，為預防大規模感染，南投縣政府稍早宣布即日起至4月30日止，暫緩國中小學（含幼兒園）戶外教學、畢業旅行及隔宿露營等活動，避免師生跨縣市移動。

除了暫停學校出遊外，縣府教育處表示，校園（含運動場）如非必要公務，原則至4月30日前暫不對外開放及外借，如有特殊情況須備妥防疫計畫報府核備。

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南投縣加強校園防疫之重要措施如下：

1. 來賓、家長及訪客，有入校必要者應採實聯制、體溫量測及全程佩戴口罩。

2. 禁止額溫≧37.5℃、耳溫≧38℃者或急性呼吸道感染者入校，並應確實落實。

3. 上學前先量測體溫，生病不上班、不入校。

4. 加強手部清潔及監測健康狀況，勤洗手、遵守咳嗽禮節。

5. 加強環境及空間清消管理。

6. 校園室內外場域含操場如非必要公務，不對外開放及外借。

7. 除用餐飲水，其餘校園內課程活動全程配戴口罩並維持社交距離。

8. 集會活動時，應採實聯制、體溫量測、全程佩戴口罩及環境清消，並維持社交距離。

9. 校內大型活動建議暫停辦理，或改採線上方式執行，避免校外人士進入校園。

10. 自即日至4/30，跨縣市戶外教學、畢業旅行及隔宿露營等戶外教學活動暫停辦理。

11. 1例確診該班停課，2例確診全校停課，停課期程為10天期間實施線上教學。

12. 配合疫情通報機制， 加強監測師生健康狀況，及時回報。