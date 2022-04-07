基隆12條傳播鏈！還有12人感染源不明　林右昌疾呼：出來篩檢

▲0407基隆防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）



記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

指揮中心7日宣布台灣新增382例本土病例，其中基隆新增41例。對此，基隆市長林右昌表示，目前共有12條傳播鏈，原有的群聚都在收斂中，僅有零星個案出現，並有12名確診者其感染源不明，為中正區某工地傳播鏈+15、小吃店衍生案例+2、教會衍生家庭群聚+2、萬壽早起會+1、物流+1、崇右科大+2、經國學院+1、房仲+1，並有4名新增確診者為與外縣市確診者有關之案例，另還有12名確診者感染源雖有初步了解，但仍需進一步調查釐清。

林右昌指出，儘管基隆仍有新增確診案例，但目前原有的傳播鏈都已在收斂中，不過仍須特別注意的是中正區某工地所衍生的社區感染與家庭群聚，總計新增15人確診，而15名確診者中，其中有5例為原本匡列對象，於居隔期間陰轉陽確診；3人為快篩試劑篩出，經PCR採檢後確診，並有7例為在社區前進篩檢站篩出。

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林右昌也表示，目前中正區工地傳播鏈中，仍多為家人或同事間的傳播，而清明連假結束後，陸續有民眾從外地返鄉後進入社區採檢站篩檢，進而揪出潛在的確診黑數，市府也會持續在該社區周邊進行重點監測，並投放更多的快篩試劑，希望民眾只要從外地返鄉都可以主動進行篩檢或自主健康監測。

另，小吃店傳播鏈中新增2人確診，不過均為原本匡列居格對象，顯示並沒有進一步再擴散；教會群聚中，再新增2人確診，均為居隔中確診，市府也針對參加活動教友全部進行匡列隔離。

而萬壽山早起會案中新增1例，為案25525，為6日新增確診案24583與25013的接觸者，為匡列居隔對象，經採檢後確診；物流傳播鏈中+1，案25544，為家庭群聚衍生，於匡列居格期間陽性確診。

此外，崇右科大新增2人確診，為1師1生，分別為案25547與25637，其中案25547為學生，其自學校宣布停課後，便一直停留在租屋處，沒有移動，直到因為要回到南部而進行採檢，發現陽性確診；案25637為樂團老師，因學校樂團多名同學隔離，因此也被列為匡列對象，於居隔期間採檢確診。

另在經國大學部分也增加1名確診，案25636，於匡列期間陽性確診；房仲群聚衍生家庭群聚新增1人確診，為案23860的家人，於居格期間出現身體不適，採檢後確診。

而針對與外縣市確診者接觸染疫，與台北確診者足跡重疊新增2人確診，為案25535與25833；台北AI酒吧群聚案新增1人，為案25527，其主動進線表示，因台北職場同事已有4人確診，經篩檢後確診，並有與桃園確診者接觸相關新增1人，為案25539，其女友在桃園家人確診，女友也篩檢後也發現陽性確診，該案因此緊急進入社區採檢站，採檢後確認為陽性確診。

最後尚有12名感染源待釐清，不過林右昌指出，確診的目前多數都是家人，但仍需進一步調查彼此之間的關聯性，相關疫調也正同步釐清中，而12例名感染不明的確診者中，其中有4人為利用愛心篩檢計畫自行快篩驗出、4人為社區篩檢站篩出，另4人則為自行到醫院採檢後確診。