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花蓮「奧斯卡群聚」爆發！10人曾在這兩天去餐廳　傳播鏈還外溢

▲▼0407花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自Youtube）

▲花蓮縣衛生局長朱家祥。（圖／翻攝自Youtube）

記者柯政誟、王兆麟、莊智勝／花蓮報導

指揮中心今(7日)宣布全台新增382例本土個案，其中花蓮新增16例。花蓮縣衛生局長朱家祥表示，今新增的16個個案中，有一例雖然戶籍在花蓮，但長期居住外縣市，未與花蓮家人、鄉親有接觸；另15例則皆有花蓮足跡，多屬奧斯卡美式餐廳傳播鏈。

朱家祥表示，案25710為20多歲女子，是慈濟大學學生，Ct值29.7，經疫調後發現，該案曾於3月28日到慈濟醫院急診室，與熱痙攣確診的孩子足跡重疊，觀察其Ct值，研判應是在當天遭到傳染，目前已經進入恢復期；該案也是這起傳播鏈的第5個案例。

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除25710外，其餘14例個案均與奧斯卡美式餐廳有關，其中10人均於3日、4日有奧斯卡足跡，另外4人則屬該傳播鏈外溢，造成家人、親友染疫。

▲▼0407花蓮確診者足跡公布 。（圖／翻攝自臉書）

▲花蓮奧斯卡餐廳群聚關係圖。（圖／翻攝臉書）

朱家祥表示，其中25446(20多歲女，Ct值16.7)、25712(20多歲女，Ct值23.5)、25610(49歲女，Ct值28.1)、25708(20多歲男，Ct值14.5)均為東華大學學生、助理、或社工，曾在3日到奧斯卡餐廳用餐，後收到細胞簡訊匡列，6日採檢陽性確診。

此外，25444則為上述個案之好友，4日凌晨曾到奧斯卡餐廳，因好友陸續染疫，採檢後陽姓確診；案25445為30多歲女性，是奧斯卡店員，Ct值31.8，有出現發燒、頭痛、關節疼痛等症狀，採檢後確診；案25706則是飯店員工，Ct值17.9，3日曾到奧斯卡，4日開始出現流鼻水、發燒、頭痛、倦怠等症狀，6日採檢確診。

朱家祥指出，案25608是27歲男性，職業為海巡隊員，Ct值26.5，3日曾去過奧斯卡，後收到細胞簡訊，於6日確診；案25609為35歲醫師，Ct值21.5，沒有症狀，3日曾與好友到奧斯卡，接獲通知後採檢確診；案25709則是20多歲醫院行政助理，Ct值15.8，4日曾到奧斯卡，5日出現症狀，6日確診。

另外4例則為奧斯卡傳播鏈外溢，均與先前確診的案25184相關，該案在奧斯卡遭感染後，傳播鏈延伸至家裡，導致父親、周遭家人及朋友的孩子相繼確診。朱家祥說明，案25713是40多歲的民宿房務工，為25184的大嫂，2人在3日有接觸；案25711則是25184的堂妹，是30多歲的飯店員工，Ct值17.9，曾於3日與25184接觸；案25707與25895則均為9歲的小學生，皆是父親與25184是好友，曾長期接觸，將病毒帶回家後傳染給孩子，2童均有咳嗽、喉嚨痛、發燒、腹瀉、嘔吐等症狀。

朱家祥表示，此外案25607是因戶籍在花蓮，因此登記為花蓮個案，但該案長期居住外縣市，並未與花蓮家人、鄉親有接觸；值得注意的反而是另一外縣市個案25589，該案3日曾到奧斯卡餐廳，與確診足跡出現重疊，後還住旅社、到紅茶店、扁食店、吃炸彈蔥油餅等，直到4日傍晚才搭乘台鐵離開花蓮。

朱家祥說，目前15個個案匡列174人，其中155人居家隔離，現階段觀察，慈濟醫院傳播鏈收斂中，目前應注意奧斯卡群聚，尤其是該傳播鏈以經開始有外溢現象，後續值得持續關注。

▼花蓮確診者足跡。（圖／翻攝臉書）

▲▼0407花蓮確診者足跡公布 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼0407花蓮確診者足跡公布 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼0407花蓮確診者足跡公布 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼0407花蓮確診者足跡公布 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼0407花蓮確診者足跡公布 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼0407花蓮確診者足跡公布 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼0407花蓮確診者足跡公布 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼0407花蓮確診者足跡公布 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼0407花蓮確診者足跡公布 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼0407花蓮確診者足跡公布 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼0407花蓮確診者足跡公布 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼0407花蓮確診者足跡公布 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼0407花蓮確診者足跡公布 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼0407花蓮確診者足跡公布 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼0407花蓮確診者足跡公布 。（圖／翻攝自臉書）

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