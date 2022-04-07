網傳新冠疫苗副作用高達1千種　陳時中：假訊息「不要再轉傳」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

網路近來流傳一則以「炸了！FDA敗訴！輝瑞被迫公開疫苗數據！副作用足足9頁！」為主題的訊息，指出FDA刻意隱瞞輝瑞疫苗不良反應。對此指揮中心指揮官陳時中表示，此為不實訊息，呼籲大家切勿再轉傳。

有關近日社群媒體散布「FDA敗訴！輝瑞被迫公開疫苗數據！副作用足足9頁」訊息，食品藥物管理署(下稱食藥署)鄭重澄清：我國核准專案輸入、製造的COVID-19疫苗(包括BioNTech疫苗)，皆是經過衛生福利部食品藥物管理署嚴謹審查廠商所提供的疫苗品質管制資料、非臨床藥毒理試驗資料及人體臨床試驗報告，確認疫苗的品質、安全及療效後，始予以核准，民眾可安心接種。

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COVID-19疫苗與其他藥品一樣，都會具有一些副作用，BioNTech疫苗常見的副作用為注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛、發燒和注射部位腫脹。為確保COVID-19疫苗上市後廣泛臨床使用下國人用藥安全，我國已建立COVID-19疫苗安全資訊主動監控機制，除持續監控國外衛生主管機關發布之COVID-19疫苗安全警訊外，亦設有「疫苗不良事件通報系統(VAERS)」接受各界通報，蒐集、分析及評估我國COVID-19疫苗不良事件，並藉由收集相關安全資訊，監控其安全性，一旦發現具有未知或未預期之風險，立即啟動再評估機制，重新評估其療效與風險並確認是否需採取相關風險管控措施。

接種疫苗者在接種疫苗之後，任何時間所出現任何身體上的不良情況都可以通報為不良事件，但不代表直接與疫苗接種有因果關係，仍需要經過嚴謹的審查才能確立與疫苗的相關性。食藥署再次提醒，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法。

▲澄清錯誤訊息。（圖／指揮中心提供）