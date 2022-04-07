▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院7日表示，清明節連假結束後，監察院秘書處陸續出現2名員工身體不適，其中1名經PCR篩檢後確診新冠肺炎，目前已在隔離治療中，另外1名員工今天上午在家自行快篩呈陽性反應後，目前已前往醫院進行PCR篩檢，尚待檢驗結果。

新冠肺炎疫情延燒，監察院秘書長朱富美7日上午受訪時證實，監察院有人員確診，分別為收發室人員及監察委員司機，監察院稍晚將提供相關資料說明。

監察院發布新聞稿表示，昨天與今天陸續傳出2名員工確診或疑似確診新冠肺炎，雖然2人皆在清明節連假期間發現不適，然而為了加強防疫，監察院今天除了將進行全院消毒，並且在早上召開安全及衛生防護小組會議，全面加強防疫措施。

監察院指出，2名員工雖然在假日期間出現身體不適，不過為了確保防疫無破口，監察院已要求所有接觸者進行快篩，即便是陰性，也應在3日內進行第二次快篩，所幸目前快篩結果皆呈現陰性反應。

監察院說明，為加強防疫照顧同仁健康，監察院已在昨天下班後進行局部環境消毒，並在今天上午召開應變小組會議，會中決議擴大快篩員工範圍，進行辧公空間分流，同時預計在今天下班後進行全面性消毒，

監察院呼籲，所有同仁應儘速完成第3劑疫苗施打，並且落實配戴口罩、做好個人清潔，以期全面防杜傳染風險。