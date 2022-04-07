出沒台南9天！薩克斯風女樂手還原真相：沒有發病還到處表演

▲薩克斯風女樂手快篩陽性就醫，並非發病還到處表演。（示意圖／記者郭世賢攝）



網搜小組／劉維榛報導

高雄一名薩克斯風女樂手（案24795）於3月26日至4月3日赴台南表演，她在3日因喉嚨不舒服自主快篩發現陽性，由於演奏期間沒戴口罩，讓台南市府急匡列1308人。不過對於官方所公布足跡，以及各界恐慌不理性的言論，讓薩克斯風女樂手委屈發聲，「我沒有發病還到處去表演！」

薩克斯風女樂手在臉書表示，自從高雄足跡公布後，開始有恐怖氛圍，且離事實越來越遠，導致大家因為恐懼而有不理性言論，就連同行友人看到報導後，開始有不理智的反應，「我確診已經夠可憐了，我要因為不實消息而身敗名裂嗎？」

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對此，薩克斯風女樂手還原真實狀況，4月2日天氣極冷又下雨，她在戶外淋雨演奏一天後，隔天開始身體不適，到了下午場前夕感覺喉嚨越來越痛，也顧慮疫情升溫且自己只有打兩劑疫苗，因此決定進行快篩，「結果一篩兩條線，我不死心又篩了一次，就是兩條線，然後我就去醫院了。」

確定PCR為陽性後，她隨即住進負壓隔離病房，「截至目前為止，我住進來還沒有發燒的跡象。」對此，薩克斯風女樂手再三重申，並非外界所謠傳的，「發病還到處去表演」，正確真相是「我還沒發病就把我自己關到病房了」，且3日當天只有些微症狀。

▲女樂手僅打2劑疫苗，擔心疫情升溫，結果快篩發現兩條線。（示意圖／記者李毓康攝）



薩克斯風女樂手表示，「被傳染日極大可能落在3/31日晚上的駐點表演地」，但因為自己沒有旅遊史與接觸史，官方為了要找出感染源，所以才會把足跡拉長到9天，「政策原因當初是為了溯源才追問足跡到3/26。」

至於網友關注的猛男咖啡廳部分，薩克斯風女樂手也說，「推估染疫時間為3/29-31，3/26去的咖啡廳以及其他地方，非常安全。」最後，她也喊話，從事高危險染疫職業的我們，其實老早就做好有可能確診的心理準備，所以警覺心一直以來都沒有放下過，「因為我們不是自己而已，我們還有家人。」