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阿爾卑斯冰川水濕紙巾！加拿大品牌攻毛小孩頂客群　搶走電商通路

▲來自加拿大的濕紙巾品牌，除了針對嬰幼兒之外，還鎖定毛小孩族群 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲來自加拿大的濕紙巾品牌，除了針對嬰幼兒之外，還鎖定毛小孩族群 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導


每個出生的新生兒，更被爸爸媽媽們捧在手心當寶貝。加上連續幾年受到疫情影響，衛生清潔更是倍加重視，除了酒精、衛生紙等清潔用品，濕紙巾也異軍突起，各大品牌百家爭鳴。看準台灣新手媽媽客群，來自加拿大專攻嬰兒市場的濕紙巾品牌進軍台灣，強調是用「阿爾卑斯冰川水」製作濕紙巾。

這款來自加拿大的濕紙巾品牌，已經熱賣外銷1000萬包到歐美、新馬、東南亞跟中東地區，他們強調主打天然環保、採用7道EDI純水工藝、加大加厚更耐用，同時又達到柔軟舒適的細緻觸感，手口都能適用，顧好寶寶全身細嫩的皮膚，簡約時尚的包裝設計，讓媽媽界們都稱為是「濕紙巾界Tiffany」。

▲來自加拿大的濕紙巾品牌，除了針對嬰幼兒之外，還鎖定毛小孩族群 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲來自加拿大的濕紙巾品牌，除了針對嬰幼兒之外，還鎖定毛小孩族群 。（圖／記者吳奕靖翻攝）


不過現在這款濕紙巾品牌不只鎖定嬰幼兒市場，現在連「毛小孩」也不放過，業者表示「雖然台灣人口少子化，但毛小孩數量卻不斷增加，寵物商機也成為一塊市場大餅。Hoppi特別的AlCOSM家清系列寵物專用濕紙巾，鎖水性強，淚痕、爪子輕鬆都能擦除污漬，還能柔順毛髮」。

而且為了降低人事、通路成本，這家濕紙巾品牌進軍台灣也跟電商代理公司和合作，主要以電商通路為主，希望在疫情之下，能夠讓消費者不用出門就能購物，來創造自家的業績。

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