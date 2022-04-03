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快訊／10縣市大雨！今晨10.8℃全台溼冷　防10級強風

（圖／氣象局）

▲水氣持續通過中。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

10縣市大雨特報！中央氣象局觀測，今天（3日）清晨全台最低溫出現在台中市大甲的10.8度。氣象局提醒，今持續受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，各地天氣濕冷。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣

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氣象局今晨對10縣市發布「大雨特報」，東北風及華南雲雨區東移影響，今北部、東北部地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方及落石。

（圖／氣象局）

▲▼今各地十分濕冷。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局也對14縣市發布「陸上強風特報」，東北風偏強，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局說，今天持續受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，各地天氣濕冷，清晨西半部及東北部低溫僅12至14度，花東低溫約16至18度，局部沿海空曠地區及近山區的平地還略低一些，應做好保暖措施；預測中部以北及東北部白天高溫也僅15至17度，南部及花東約18至21度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局指出，在水氣方面，上半天北部、東北部、東部地區及中部山區降雨仍較持續，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫雨；不過，下半天之後雨勢將逐漸趨緩，剩東半部及北部地區仍有局部短暫雨。

氣象局預報，周一起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，白天漸轉舒適溫暖，水氣逐漸減少，大台北及東半部地區仍有局部的短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣象局表示，周二至周六溫度逐日回升，水氣進一步減少，各地大多為多雲到晴，剩東半部地區有局部短暫雨，周二北部山區仍有些局部短暫雨；周一至周四夜晚及清晨，中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

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