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今晨10.1℃！恐有颱風發展影響台灣？　氣象局說話了

（圖／氣象局）

▲氣象局「風場預報顯示圖」模擬下周一熱帶系統動態。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

2縣市低溫特報！中央氣象局觀測，今天（4日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣西湖的10.1度。至於近期是否可能有颱風生成，甚至影響台灣，氣象局預報員陳伊秀表示，還要再觀察。氣象專家吳德榮則說，各國模式持續模擬大約未來5至10天，南海至菲律賓東方海域一帶，有兩個熱帶擾動活動的跡象。

►今晨至上午低溫區域：

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【黃色燈號（寒冷）】
苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局今晨對台南市、高雄市和屏東縣發布「濃霧特報」，今清晨台灣中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，台南、高雄及屏東已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今清晨大陸冷氣團影響，各地氣溫比較低，白天冷氣團減弱，溫度回升，預估北部、宜蘭21至24度，中南部26、27度。

陳伊秀說，未來一周水氣較少，主要降雨在迎風面東半部和基隆北海岸，有些時候大台北山區也有局部降雨，而午後中南部山區有零星陣雨；周四、周五東北季風稍增強，但水氣影響不大，高低溫各降1度，不會有太明顯變化。

至於近期是否可能有颱風生成，陳伊秀分析，不排除南邊海面有些熱帶系統或擾動會發展，由於現在距離滿遠，要看其接近菲律賓東方海面會不會帶上來影響台灣天氣，都還要觀察。

▼要關注南方海面是否有熱帶系統發展。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，各國模式持續模擬大約未來5至10天，南海至菲律賓東方海域一帶，有兩個熱帶擾動活動的跡象，但模式受到學理限制而有不確定性，模擬的位置、強度則隨著運算時間，各國模式間的差異愈來愈大。

吳德榮表示，氣象局颱風資料庫的紀錄顯示，自1958至2021年西北太平洋4月份共發生過43個颱風，平均每年大約0.7個生成，侵台的僅發生過1次（2003年柯吉拉），故直接侵襲台灣的機率是非常低的，但是否會對台灣天氣產生間接的影響？則是未來觀察重點。

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