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Get女星生活！HEBE揭密：細節過好日常幸福爆表

▲▼Lenor,HEBE,田馥甄,蘭諾衣物芳香豆,幸福,香氣。（圖／Lenor提供）

▲HEBE私底下把日子過得多彩多姿。（圖／擷取自HEBE IG

消費中心／綜合報導

一舉一動備受矚目的HEBE田馥甄，不僅是在工作上發光發熱，私底下的她也把日子過得多彩多姿，更常在社群上分享專屬的「田式生活哲學」。HEBE曾說過：「我確定我是幸福的，把日子過得很好」，這樣篤定的態度源自她認真的生活，想和HEBE一樣享受每一個當下其實很簡單，只要留意每一個能療癒自己的機會，就能朝著幸福道路邁進。

▲▼Lenor,HEBE,田馥甄,蘭諾衣物芳香豆,幸福,香氣。（圖／Lenor提供）

▲身邊充滿淡淡香味，就能隨時感到幸福。（圖／蘭諾提供）

讓HEBE體會到幸福的關鍵就在於「時刻感受事物的細節」，像是運動時盡情揮灑的汗水、親手完成蛋糕的成就感、登山攻頂看見的難得風景等，甚至是再平常不過的洗衣家務，也能成為HEBE幸福感的來源。她會在洗衣時，使用Lenor蘭諾衣物芳香豆，洗過的衣服就會帶著長達12週的幸福香氣；無論任何場合的穿著都被香氣圍繞，隨時自帶香味就是HEBE保持幸福感的秘訣，讓她自信宣示：真正的幸福存在於生活的每一秒。

▲▼Lenor,HEBE,田馥甄,蘭諾衣物芳香豆,幸福,香氣。（圖／Lenor提供）

▲Lenor蘭諾衣物芳香豆新上市的2款新香，分別是「青檸紫羅蘭」以及「甜柔麝香」。（圖／資料照，下同）

Lenor蘭諾衣物芳香豆除了甜花石榴香、清晨草木、晨曦玫瑰這3種最受喜愛的香氣之外，新上市的2款新香，分別是聞起來如大自然般清新的「青檸紫羅蘭」以及香甜水果茶般的「甜柔麝香」。5款像高級香氛由不同的香味構成多層次的前、中、後調，皆是日本調香師調製，搭配上全新包裝，視覺嗅覺雙重享受。不添加柔順劑、漂白劑，溫和適合各種織品布料，家中的毛毯、抱枕、床單都在洗滌後散發幸福香氣。

▲▼Lenor,HEBE,田馥甄,蘭諾衣物芳香豆,幸福,香氣。（圖／Lenor提供）

▲5款彷彿香水般的質感香調，打破衣物香氛的形象，讓多層次香氣陪伴生活的每個時刻。

Lenor蘭諾衣物芳香豆為日本熱銷第一(註1)，含先鎖香後釋放的「智慧鎖香因子」，能深入衣物纖維，在穿著中慢慢釋放香氣，只要在洗衣時先將衣物芳香豆倒入洗衣機中，再放入衣物、倒入洗衣精，即可持香長達12週(註2)。

▲▼ Get女星生活！HEBE揭密：細節過好日常幸福爆表 。（圖／品牌提供）

▲「Lenor蘭諾衣物芳香豆」讓香氣陪伴每一刻，快跟上Hebe的幸福哲學，優雅生活天天享受。（圖／蘭諾及ETtoday資料照）。

快跟上Hebe的幸福哲學，用「Lenor蘭諾衣物芳香豆」讓香氣陪伴生活的每一刻，有了淡淡的持久香味，舉手投足都是風景。簡單的一步，讓忙碌的生活有了新鮮香氣點綴，每一天都能更幸福。

快跟上女神的幸福腳步吧 https://lihi1.com/IYnwh

註1：據品牌表示Intege資料顯示，Lenor品牌在2018.1-2021.72013~2017期間在日本織物護理市場市佔率最高。
註2：據蘭諾官方表示，摩擦衣物，即可釋放留香因子;據P&G內部實驗室測試，衣櫃儲藏情況下，留香長達12週

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LenorHEBE田馥甄蘭諾衣物芳香豆幸福香氣

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