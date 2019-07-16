太心機～田馥甄私授夏日「香撩法」　隨時隨地自帶清新幸福香

▲Lenor蘭諾衣物芳香豆讓你自帶幸福香氣的秘訣。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

凡人與女神之間的距離竟差在「香味」？

最愛Lenor蘭諾衣物芳香豆一展自信魅力的清新女神Hebe田馥甄，近期挑戰一日衣物調香師，在記者會現場首度公開約會時最愛的私服Style，並傳授「香撩法」近距離「撩粉」，令粉絲們頻頻大呼：太心機了～

▲清新女神Hebe田馥甄，近期挑戰一日衣物調香師。（圖／品牌提供）

Lenor蘭諾衣物芳香豆推出夏天新香 清爽香味更加淡雅舒適

大汗淋漓的夏天到來，很多人只注意到美美的穿搭換穿輕薄透氣、涼爽的衣物，卻沒有注意到身上的香氣也該跟著換季！日本女孩們都有一個「偷偷來」的好感祕密武器：透過「Lenor蘭諾衣物芳香豆」維持衣物持久迷人的香氣，無論運動、約會、工作…任何場合都不NG！每個舉手投足都能自然散發女神香氣。

讓女神田馥甄愛不釋手的Lenor蘭諾今年夏天新推出清粹花香系列「甜花石榴香」、「青蘋甜麝香」，不只在外包裝上呈現可愛繽紛的夏季清爽系視覺，同時更調香出適合夏天較清爽自然的持久淡香，滿足女孩們不同穿搭需求。就像Hebe分享到，像是充滿女人味、喜愛浪漫裙裝的甜美系女孩就適合聞起來溫柔優雅的「甜花石榴香」，而喜歡個性、運動休閒風的率性女孩，就適合更自信、清爽的「青蘋甜麝香」傳遞個人風采。

▲▼今夏推出的浪漫甜花石榴香，和清新的青蘋甜麝香。（圖/資料照）

比照高級香水工法製成 衣香不脫妝長達12週

日本熱銷NO.1品牌的Lenor蘭諾衣物芳香豆，目前共5款的多層次香味均頂尖調香師所調配，比照高級香水工法，平均由9種不同的香味構成前、中、後調，只要在洗衣時簡單灑進洗衣槽，就能使衣物香味洗後持香12週，即使衣物收納在衣櫃中也能持續保有香氣，在每個關鍵時刻都能像女神般自帶香香氣場。

Lenor蘭諾衣物芳香豆採用日本獨家留香技術，使香氛隨著衣物的每一次摩擦如泡沫般爆破，不斷散發清香，也因此被譽為衣服上的香水；就像高級底妝的不脫妝神力，即使碰到下雨、流汗、長時間在外、或出入異味場合，衣服仍散發迷人香氣，維持衣香整天不脫妝，去哪都香，這也正是用過就無法停下愛不釋手的重點原因。

▲洗衣時輕鬆一灑，就能使衣物香味洗後持香12週。（圖/資料照）

田馥甄自爆夏日關鍵時刻的「女神香撩法」

清新女神田馥甄近期挑戰一日調香師，在記者會上首度公開分享脫單必學「香撩法」，她分享如果是到餐廳吃飯會穿飄逸的洋裝再配上「甜花石榴香」展露十足的女人味，完全不用擔心對方不聯絡；若是戶外踏青也難不倒Hebe，她會穿上知性的褲裝再搭配上「青蘋甜麝香」，讓自己從裡到外都散發都會女性的氣息。而且為考驗Hebe一日調香師的識香專業，主辦單位特別安排三位粉絲上台讓Hebe猜猜是使用了哪款Lenor蘭諾香味，Hebe一一秒答，更表示：「這就像喜歡的人的味道，很舒服！」

▲Hebe秒答對粉絲身上Lenor蘭諾的「清晨草木」香，自豪當調香師架勢十足。

Hebe認為現在用Lenor蘭諾衣物芳香豆，晾衣服收衣服再也不覺得是勞務，反而是一種嗅覺的享受，而且衣物間已經成為家裡最香的地方，甚至有點不想睡寢室想改睡衣物間了～她更推薦學生或上班族一定要用，這樣就不必擔心平常去吃早餐店或便當店，衣物會沾染惱人的油煙，而且Heb最怕運動後遇到粉絲，現在覺得自己連運動完也香汗淋漓，用了Lenor蘭諾就是整個瑜珈教室最自信的人，一點也不擔心！

▲比起香水造成距離感，還不如學學日本女孩們的密技，間接透過衣物散發清新淡雅的香氣，更能由內而外散發質感的好印象（圖／品牌提供）

生氣蓬勃的夏天，充滿人生的無限可能，從暑假求職旺季、正要展開的夏日戀情，甚至是可能被求婚的甜蜜夜晚…所有美好的關鍵時刻，可別讓尷尬的體味或過濃的香水搶走鋒芒！相信比起強調記憶點的個性香水造成距離感，還不如學學日本女孩們的密技，使用衣物芳香豆間接透過衣物散發清新淡雅的香氣，更能由內而外散發質感的好印象，用香味為自己加分！

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