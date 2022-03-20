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2022台南甜點節人潮爆棚　全糖市長黃偉哲請大眾品嚐甜蜜蜜幸福滋味

▲台南市海安商圈邀請思味市集於19、20日舉辦第2屆台南甜點節，活動集結台南近30間甜點好店和咖啡名店，讓大眾在浪漫春季共同嚐個甜甜蜜蜜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市海安商圈邀請思味市集於19、20日舉辦第2屆台南甜點節，活動集結台南近30間甜點好店和咖啡名店，讓大眾在浪漫春季共同嚐個甜甜蜜蜜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市海安商圈邀請思味市集於19、20日舉辦第2屆台南甜點節，活動集結台南近30間甜點好店和咖啡名店，把全台南的甘甜滋味都搬來海安路的街區，讓大眾在浪漫春季共同嚐個甜甜蜜蜜。

▲台南市海安商圈邀請思味市集於19、20日舉辦第2屆台南甜點節，活動集結台南近30間甜點好店和咖啡名店，讓大眾在浪漫春季共同嚐個甜甜蜜蜜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

身為全糖市市長的黃偉哲非常重視這項活動，主動指示各局處要積極協助活動的辦成，讓市民朋友在春日的花紅柳綠下，享受幸福的台南甘甜滋味。2天的活動包括市議員邱莉莉、陳怡珍、沈震東及李啟維都親臨現場與民同樂。

黃偉哲表示，台南市是台灣的美食之都，也是全糖城市，在台南舉辦甜點節是最適合不過，他也呼籲市民朋友走過、路過，不要錯過，一年一次的甜點節，最適合男女朋友、闔家老少參加，一起品嚐台南的甜蜜滋味。

▲台南市海安商圈邀請思味市集於19、20日舉辦第2屆台南甜點節，活動集結台南近30間甜點好店和咖啡名店，讓大眾在浪漫春季共同嚐個甜甜蜜蜜。（圖／記者林悅翻攝，下同）
主辦單位海安商圈理事長黃舜屏表示，台南甜點節二天的活動，估計有超過10萬人次來參加，許多的攤商在天色未暗之前就已經賣光所有商品，活動非常成功；他要感謝黃偉哲市長全力促成台南甜點節舉辦，黃市長可說是這次活動成功的幕後推手。

黃舜屏說，「甘甜」是台南在地飲食文化特色，思味市集在海安商圈這一次打造夢幻的甜心陣容，目的是希望透過甜點節活動讓甘甜與在地文化能激盪出更多的化學作用，同時讓台南的甘甜文化加入現代的元素變得更加深厚。

▲台南市海安商圈邀請思味市集於19、20日舉辦第2屆台南甜點節，活動集結台南近30間甜點好店和咖啡名店，讓大眾在浪漫春季共同嚐個甜甜蜜蜜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二天的活動激發出非常多新舊與中西文化之間有趣的創意火花，不論是花食間手作HUA SHIH JIAN推出突破傳統的中式饅頭、Silks Place Tainan 台南晶英酒店西點主廚羅倫推出迷人的聖多諾黑香緹泡芙塔，或是肥貓咖啡推出創意甜點淡雪草莓奶油乳酪等等，在甜點師們的巧思與實力加持之下，帶給台南市民一個嘴甜心滿足的超強甜點節。

▲台南市海安商圈邀請思味市集於19、20日舉辦第2屆台南甜點節，活動集結台南近30間甜點好店和咖啡名店，讓大眾在浪漫春季共同嚐個甜甜蜜蜜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年的台南甜點節也不只有吃吃喝喝，活動單位也號召思味市集（包括許多文創選物、風格手作、療癒小品、鹹食點心）和『海Fun街頭馬戲-Havefun circus』、『缺席舞團』、『甜美系女孩蔡晴如 Chingru 』一同在台南海安路登場，耳熟能詳的『奇美食品 幸福工廠』則推出針對甜點節限定商品，讓大家有得吃又有得逛，現場也佈置唯美好拍的甜點節打卡點，讓民眾不只心與胃有滿滿小確幸，相機也吃得大呼過癮。

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