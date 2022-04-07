位於稻田中的阿立母！深入吉貝耍部落尋傳統西拉雅文化

▲台南吉貝耍部落在200年前就形成，是西拉雅文化傳承的重要部落。（影／ETtoday）



▲最新一集《部落抓風味》來到台南，探訪傳統西拉雅族文化。（圖／翻攝自影片，下同）



記者張惠媛／綜合報導

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想到台南，你想到的是什麼呢？古色古香的老建築，還是美味誘人的在地小吃？其實，台南還有200多年歷史的西拉雅族部落。由東森集團和國立政治大學及原民會攜手打造的原住民文化紀錄節目《部落抓風味》，最新一集就帶大家深入台南東山區的吉貝耍部落，一窺傳統西拉雅族文化特色，及對祖靈「阿立母」的崇敬，主持人小艾和西餐主廚小曼，也入境隨俗，學習西拉雅族祭祖方式，當然更不能錯過在地農產和美食！

來到台南東山區，吉貝耍部落被稻田環環包圍，屬於集村形式，吉貝耍部落已經有200多年歷史，這裡保留著傳統的西拉雅族文化，小艾與小曼來到吉貝耍，首先要拜訪在地文化達人，前往祖靈屋祭拜西拉雅族的祖靈「阿立母」，帶上米酒跟檳榔的獨特祭祖方式，讓兩人大感驚奇，更遇上在地青年正在進行部落導覽，將吉貝耍部落的文化細說從頭。

吉貝耍部落以自然農法耕種的澤蘭米，因為不噴農藥，除了友善土地之外，也讓消費者吃得更安心，這裡的稻田使用的是烏山頭水庫的水，水質清澈無污染，因為沒有農藥、肥料也用得少，所以收成量自然不比一般稻田，族人們也發揮創意，用這裡的稻米製作唰嘴零食「爆爆米」，多種口味讓人欲罷不能。

吉貝耍的族語「Kabua-Sua」就是木棉花的意思，盛產木棉花，木棉花可以觀賞、可以泡茶、種籽可以食用，吉貝耍的孩子們從小就喝木棉花茶，木棉花茶帶有木頭香氣，清新的口感讓小艾一喝驚豔。

吉貝耍部落經常舉辦活動，在地人藉此找尋生活記憶，外地人也因著這樣的活動，更加認識傳統的西拉雅文化。秋季農作收成後，部落也會舉辦夜祭，是吉貝耍一年中最重要的祭典，藉由族人牽著手跳傳統舞蹈，也將族人們的情感越牽越緊，與學校合作的鄉土課程，讓部落文化紮根在孩子的心裡，「不管有沒有法定身份，我們都堅持在做文化傳承。」部落文化達人段洪坤（Alak Akatuang）說道。

來到吉貝耍，小艾與小曼也拜訪許多在地耆老，第一站先來學習捻黃麻繩的技藝，用黃麻在腿上「手腿並用」地搓成黃麻繩，熟練的技巧與讓小艾直呼：「太難了！」沒關係，吃美食就簡單多了！吉貝耍盛產龍葵，因為沒灑農藥，用一點麻油和薑大火快炒，調味不用多、簡單料理就相當美味！小曼也發揮主廚專業，利用澤蘭米製作「澤蘭米木棉花麵包」，用紅藜酵母搭配澤蘭米、木棉花、爆爆米製作出米麵包，獨特的口感連吉貝耍在地人都驚豔。

這趟吉貝耍小旅行，讓小艾與小曼看見吉貝耍族人們的堅持和努力，因為20多年不斷地傳承，讓在地的產業和經濟，還有對在地文化的認同，都漸漸開花結果，也看見部落地方創生的絕佳潛力。

《部落抓風味》精彩內容請鎖定本週六（4/9）晚上九點ETtoday、週日（4/10）原民台及華視，一起探訪台南稻田中的西拉雅文化，看見吉貝耍族人的熱情。