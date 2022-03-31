快訊／政大有確診者足跡「參與就博會」　校方上午緊急清消　

▲政大上週五舉行徵才博覽會，但被通知有確診者足跡，今天上午進行消毒。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

近期本土疫情連環爆，校園也不例外，今天（31日）政大也傳出有確診者足跡，但因確診者未與學生接觸，加上地點在戶外，故衛生單位僅通知校方需進行場地消毒，校方也在今天上午進行清消。

▼政大有確診者足跡，今天上午進行清消。（圖／政大提供）

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本土疫情升溫，根據教育部校安通報系統統計，截至昨天下午3時止，共有雲林縣、台北市、高雄市、基隆市、新竹縣、新北市、桃園市、新竹市及宜蘭縣計9縣市、17所園校（含幼兒園1所、國小6校、國中3校、高級中等學校3校、大專校院4校），採全校或部分班級停課（含線上教學）。

政大今天也在網站公告，指上週五（25日）舉行校園徵才博覽會，而北投健康中心昨天來電通知，指上週五下午4點到5點中間，確診者進入政大校園約30分鐘，因為該時段為徵才博覽會廠商收攤時段，該確診者並未與學校學生有接觸，北投健康中心經詢問疾管署，疾管署說因為在戶外，且進入時間短，學校僅需要進行場地消毒即可，目前無需進行校內疫調。

▲▼政大上週五舉行徵才博覽會，當天有確診者足跡，校方在今天上午進行消毒。（圖／政大提供）

政大也提醒全校教職員工，國內本土疫情尚未平息，仍存在社區傳播風險，戴口罩、勤洗手、保持社交距離、配合量測體溫、進出實聯制等皆是避免疫情擴散的重要措施，請務必配合、遵守相關規範，若被衛生單位通知列為居家隔離，請務必通報學校，以利學校協助相關關懷。