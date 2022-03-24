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台灣杉入菜吃進300年歲月　台東查拉密部落療癒之旅

▲《部落抓風味》最新一集來到台中查拉密部落，揭秘多良車站「天使之翼」。（影／ETtoday） 

▲▼部落抓風味,送愛到部落,東森公益,政大,原民會,查拉密部落,向陽薪傳木工坊,多良車站。（圖／翻攝自影片） 

▲盡覽無敵海景、體驗在地文化，跟著鏡頭來趟療癒之旅。（圖／翻攝自影片，下同）

記者張惠媛／綜合報導

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近年文化旅遊、地方創生成熱潮，各地閒置空間如老屋、廢校等也都重新被活化，並由產業職人進駐，成為地方上獨特的文創空間，這股風潮也吹進部落，由東森集團與國立政治大學、原民會攜手打造的原住民文化紀錄節目《部落抓風味》甫開播就帶起原民文化熱潮，這次更來到風景優美的台東「查拉密部落」，位於山海交界的多良車站上邊，主持人小艾帶著觀眾一起探訪由廢棄的多良國小變身的木工坊達人基地，體驗在地文化之餘，還能大飽口福、盡覽無敵的太平洋海景，讓小艾大呼：「這趟旅程真的太療癒了！」

▲▼部落抓風味,送愛到部落,東森公益,政大,原民會,查拉密部落,向陽薪傳木工坊,多良車站。（圖／翻攝自影片）

最新一集的《部落抓風味》，主持人小艾來到全台最美車站－台東多良車站旁的查拉密部落，一窺天使之翼的背後故事，在地人表示，查拉密部落有現在的轉型不容易，因此多良車站旁這個三公尺的天使翅膀，就象徵了每一個幫助過查拉密的人，他們都是部落的天使，另一則寓意則與古老的部落傳說有關係，古老部落傳說裡有一隻長著翅膀的黑色百步蛇住在太平洋裡，除了告誡族人海域的危險之外，也有守護部落的用意，而同時，守護部落小米田的動物就是老鷹，因此這對翅膀，蘊含深厚含義，也代表查拉密部落的過去與未來。

▲▼部落抓風味,送愛到部落,東森公益,政大,原民會,查拉密部落,向陽薪傳木工坊,多良車站。（圖／翻攝自影片）

▲▼部落抓風味,送愛到部落,東森公益,政大,原民會,查拉密部落,向陽薪傳木工坊,多良車站。（圖／翻攝自影片）

查拉密部落中，有一間已經廢棄的多良國小，近年重新活化後由木工訪達人進駐，在這裡打造了「向陽薪傳木工坊」，經理陳秀如分享，木工坊成立來自於全台的愛心，向陽薪傳木工坊每年都會邀請藝術家來駐村，但今年有別於過去都以「工藝」為主，今年的駐村計畫請到西餐主廚蘇小曼來到查拉密部落，向陽薪傳木工坊將這裡的木頭做了研究，發現台灣杉濕度穩定又可以保溫、防腐、抗蟻，用來做發酵箱再適合不過，也因此誕生了台灣第一座「台灣杉發酵箱」。

▲▼部落抓風味,送愛到部落,東森公益,政大,原民會,查拉密部落,向陽薪傳木工坊,多良車站。（圖／翻攝自影片）

西餐主廚小曼發揮廚藝與創意，將一棵已經有300年歷史的台灣杉，揉入麵團製作成麵包，以紅藜酵母、小米酒粕，加上台灣杉薄片，完全靠經驗製作出獨一無二的「台灣杉麵包」，成品出爐後散發濃郁香氣，麵包裡300年的台灣杉，每一口吃的都是台灣歲月的時光，主持人小艾品嚐後忍不住驚豔：「這是山林的味道、是查拉密的味道。」用部落特有的產物與食材，製成隱藏版原民料理，用味蕾認識在地文化，是走入部落難得的體驗。

▲▼部落抓風味,送愛到部落,東森公益,政大,原民會,查拉密部落,向陽薪傳木工坊,多良車站。（圖／翻攝自影片）

在職人的手裡，漂流木的價值超乎想像，「向陽薪傳木工坊」也利用不同材質的標流木，經過師傅巧手變身，成為各式各樣的食器與器具，重新點燃漂流木的生機，更透過產業達人的專業和付出，帶動部落經濟。東森集團和國立政治大學、原民會一同製作原住民文化紀錄節目《部落抓風味》，藉由鏡頭探訪全台各地部落，探訪各地獨特文化，讓更多人了解原鄉生活、部落文化與傳承，精彩內容請鎖定本週六（3/26）晚上九點ETtoday、週日（3/27）原民台及華視，一起看見台灣之美。

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