選政大商學院！老媽狂嫌「怎不去成大」　網秒挺：資源超多

▲政大。（圖／記者許敏溶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友無奈表示，她從政大商學院畢業，確定沒上台大研所後，就選擇直升了；沒想到，三天兩頭被家人嫌，「沒上台大就算了，妳怎麼不去成大？」不斷重複的話題，讓她心累不已，而網友也紛紛留言相挺，表示「阿商科就台政啊，不然要念哪間。」

女網友在Dcard大吐苦水，「大家都台清交成政這樣喊，應該算是整體排名吧！但不同科系和院所又會有不一樣的排名，像我自己是政大商院大學部畢業的，當初沒上台大就直升政了，撇開其他特殊需求，像是目標要去竹科、南科工作之類的，應該普遍會覺得，政大商管科系完整度和地緣稍微優於清交成一些些吧？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，母親每次都碎念，「台清交成的應該不會去你們政大讀研究所吧？」「沒上台大就算了，妳怎麼不去成大？」「妳之前大學的時候，清交管理類也沒上啊（那是因為我把清交志願放後面）」「欸！你們也會有台清交成那種徵才說明會嗎？」「聽說台大都有一些名師，你們政大都沒有齁？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

反覆類似的話題，讓她感到厭煩，無奈直言「一直跟她說，理工科台清交成都比政大好很多，有機會我當然去，但我又不是讀理工的，政大在商管這方面比較好一些吧？至少比較完整，實習機會也比較多，比較符合我的需求。」

儘管她解釋再多，母親仍覺得她是替自己學校講話，根本聽不進去。對此，網友們紛紛回應，「家人聽不進去就不用管他們了，反正未來的主管或同事都知道政大商很強」、「北大生QQ台政清交商管都摸不到，成中央中山摸到邊」、「好羨慕喔！我媽說我沒救了，能考上大學要去巷口放鞭炮慶祝」、「叫你媽自己報一次學測指考」、「政大環境鳥歸鳥，學術實力跟就業的認可度還是非常高的」、「政大很容易出社會沒2、3年，年薪就破百萬的，周圍的好多個，金融業、科技業都有，我覺得重點還是要選對產業」、「推推政大商管，資源超多有夠羨慕耶」。

文章也引起共鳴，苦主們不禁感嘆，「我在交大念研究所電資科系，家人一直以為交大不如清大，明明電資交大比較好」、「你已經很好了，有親戚沒聽過政大，以為科大商都比政大好，還問說你高中第一志願至少努力一點，考個雲科大也好」、「真的！我家人也這樣，沒差...反正未來主管懂就好」。