配合都市紋理　台南市府決定捷運採用高架單軌系統交通部全力支持

▲台南市政府與地方立法委員，邀請交通部長王國材至台南考察捷運系統型式擇定及優先路網之規劃進度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府與地方立法委員非常重視交通建設與地方發展，並積極向中央爭取捷運建設計畫，6日共同邀請交通部長王國材至台南考察捷運系統型式擇定及優先路網之規劃進度。



台南市長黃偉哲表示，特別感謝立法委員林俊憲、王定宇與交通部對台南捷運建設的關心與支持，目前捷運計畫均按部就班推動並持續蒐集納入民意進行評估，將盡速完成規劃報告並提報中央審議。





部長王國材也於會中表示，肯定市府的努力且支持本市捷運計畫，並尊重市府系統型式的選擇，將盡全力協助市府推動地方重大建設，打造優質的交通環境與服務品質。





立法委員林俊憲表示，台南市捷運系統型式在賴前市長時已擇定高架單軌系統，黃偉哲市長延續賴清德副總統政策，未來城市發展必將有新面貌。



代表黃偉哲市長出席的副市長趙卿惠、戴謙指出，第一期藍線綜合規劃階段就都市發展紋理、安全性、興建及營運成本、系統維運、未來軌道產業發展等面向，考量台南為歷史文化古都，深具獨特文化底蘊與歷史風貌，仍採用高架單軌為台南市捷運系統型式。也代表黃偉哲市長謝謝賴副總統、李孟諺秘書長擔任市長期間，對於捷運建設經費爭取，並對捷運系統型式已進行完整規劃。



台南市交通局王銘德說，台南市捷運優先路網總長度共99.4公里，所需經費達2982億元，包括目前已納前瞻規劃中的藍線、藍延線、綠線、紅線等4線共46.94公里、經費1408.2億元，及目前積極爭取中央支持的深綠線21.8公里、經費654億元。台南市進度最快的藍線已進入綜合規劃期末階段，預計6月完成期末報告，將加速完成市府及議會審查程序並提送中央審議，另連結台南產業發展雙引擎的深綠線，交通局也已向中央爭取規劃作業經費，並著手準備啟動可行性研究作業。立委王定宇表示，未來捷運的新造鎮計劃要完整妥善做好財務規劃。





鐵道局長伍勝園表示，3月22日已核定台南捷運整體路網，今日決定捷運型式後，交通部會全力支持並推動審議作業；另外，今天出席議員包括：許又仁、郭鴻儀、鄭佳欣、杜素吟、吳禹寰也代表地方發聲，希望能夠早日匡列經費，補助經費可以提高。



此外，工務局表示，現況台86線與台19甲線路口為平面等候紅綠燈狀況，容易衍生交通意外事故及主線車流延滯回堵問題；又周邊砲校預計2024年搬遷時程與沙崙綠能科學城發展等，屆時交通問題將更為嚴重，因此道路改善已刻不容緩。

▲交通部長與中央委員考察台86線與台19甲線路口改善獲全力支持。

目前交通部公路總局已辦理路口改善可行性評估，以不影響現有台19甲線交通模式，將台86線高架延伸銜接國道3號改善，減少平面車輛停等紅綠燈問題。此為地方企盼已久，在地委員、議員也全力支持，希望中央能儘快施作。

另外，現場在地委員及議員意見除了改善台86線與台19甲路口外，亦提出建議台86延伸銜接至182線，以及現有台86線側車道皮景路段銜接及拓寬改善，交通部王部長表示全力支持台86線全線改善。

工務局表示，改善計畫是台86線與台19甲線路口規劃將台86線高架化延伸銜接國道3號系統交流道，並銜接砲校20公尺聯外道路，以全面改善台86線與台19甲線及國道3號交通流暢性；計畫建設總經費約71億元，預計中央核定後辦理規劃環評及用地取得與施工，預計核定後7年完工。