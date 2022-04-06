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台南安全帽怪盜偷不停　南警再查獲竊取近20頂安全帽

▲台南市警一分局查獲安全帽怪盜徐姓男子，查出他一日內涉犯40起竊案，除依法送辦並建請檢方預防性羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警一分局查獲安全帽怪盜徐姓男子，查出他一日內涉犯40起竊案，除依法送辦並建請檢方預防性羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局4日上午接獲多名居住東區長榮路2段巷弄內居民報案稱，放置機車座墊上或掛在機車後照鏡上之安全帽遭竊，另部分被害人照後鏡及手機架亦遭竊取，隨後再接報東寧路與長榮路口附近，也有民眾掛在機車置物架上之衣物及安全帽失竊，警方循線查獲55歲安全帽怪盜徐姓男子到案。

▲台南市警一分局查獲安全帽怪盜徐姓男子，查出他一日內涉犯40起竊案，除依法送辦並建請檢方預防性羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一分局東寧派出所警方至案發現場勘查蒐證，發現1名中年男子涉嫌重大，正當警方掌握男子身形衣著時，於4日上午11時許赫然發現該男子恰好返回現場，警方馬上上前盤查，該名55歲徐姓男子自知無法抵賴，即帶同警方取贓，一共查扣安全帽17頂、手機架2具、後照鏡1組、衣物1袋及夾娃娃機店之商品1批等多項贓物。

▲台南市警一分局查獲安全帽怪盜徐姓男子，查出他一日內涉犯40起竊案，除依法送辦並建請檢方預防性羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，徐姓竊嫌平日遊手好閒，經常以騎乘機車或步行方式搜尋附掛機車上之財物，或無人看管之夾娃娃機店作為行竊目標，而徐嫌尤其偏愛竊取安全帽，如有看見安全帽僅放置於機車坐墊上或掛在機車後照鏡上，就會下手行竊帶回住處擺放，全案依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

▲台南市警一分局查獲安全帽怪盜徐姓男子，查出他一日內涉犯40起竊案，除依法送辦並建請檢方預防性羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

未料，徐嫌竟不思悔改，於5日凌晨又再次前往長榮路2段巷弄竊取安全帽時，為居民發現通報警方，員警迅速到場後發現徐嫌手上還拿著剛竊取來的5頂安全帽，當場人贓俱獲，隨即依竊盜準現行犯將其逮捕，另接續取贓又起獲13頂安全帽及夾娃娃機店之商品1批，經統計徐嫌於1日內犯下竊盜案近40起，全案依竊盜罪嫌移送台南地方檢察署偵辦，並建請予以預防性羈押。

▲台南市警一分局查獲安全帽怪盜徐姓男子，查出他一日內涉犯40起竊案，除依法送辦並建請檢方預防性羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方起獲大批贓物正為尋找被害人而困擾，然無巧不成書，於4日晚上9時許，東寧派出所所長胡宜智與警員賴蓉磁執行轄區巡邏期間，在東寧路與長榮路口發現一女子騎乘機車未帶安全帽予以攔查舉發後，該女子委屈地向警方表示，她不是故意不帶安全帽，而是因為安全帽遭竊以致沒帽可戴，且還未向警方報案，警方聽聞後靈機一動，立即將4日查扣無人認領之安全帽相片讓該女指認，女子隨即發現其中一頂正是自己遭竊的安全帽，由於安全帽失而復得，也讓女子感到喜出望外，直呼真的太巧了。

一分局呼籲，市民朋友在不使用安全帽的時候，應將安全帽放置於機車置物箱內或運用安全帽扣環附掛在置物箱內妥適收存，務必避免將安全帽放置於機車座墊及腳踏板上，或是掛在機車後照鏡及把手上，避免宵小藉機犯案，造成財物損失與不便，另於4日起，市民朋友如有發現安全帽失竊，可向第一分局東寧派出所(06)2375433洽詢。

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