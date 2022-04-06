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二手物獲新生　台南市環保局免費手作課程開課

▲台南市環保局二手物再利用手作免費體驗課程，4月至7月開辦20場，每場20名額，分團體及個人報名，4月6日上午9時起受理網路報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局二手物再利用手作免費體驗課程，4月至7月開辦20場，每場20名額，分團體及個人報名，4月6日上午9時起受理網路報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局二手物再利用手作免費體驗課程來囉！4月至7月開辦20場，每場20名額，分團體及個人報名，4月6日上午9時起受理網路報名，歡迎有興趣的市民朋友組團來申請。

台南市環保局2021年首度推出二手物再利用手作免費體驗課程，鼓勵民眾「做中學」，將資源回收再利用理念落實於生活。去年針對社區民眾開辦逾20場次全數額滿，參加者逾400人次。2022年持續以台南市市民朋友為對象，以逐步擴大環境教育推廣層面。

▲台南市環保局二手物再利用手作免費體驗課程，4月至7月開辦20場，每場20名額，分團體及個人報名，4月6日上午9時起受理網路報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

手作體驗課程團體場次，每雙週週三上、下午於藏金閣各辦一場，共計16場，團體每單位限申請一場，且至少20人。目前共有19項體驗課程，包括「再生手工扇」、「彩色玻璃砂．水根植物種植」、「環保風車」、「利樂包帽子」等，可自由選擇。

個人場次，於每月第四週的週六上午10時30分於藏金閣辦理一場，共計4場，市民朋友皆可報名，課程為「彩色玻璃砂．水根植物種植」。每場20名額，10名網路報名（https://reurl.cc/jk20RD）、10名現場報名。

▲台南市環保局二手物再利用手作免費體驗課程，4月至7月開辦20場，每場20名額，分團體及個人報名，4月6日上午9時起受理網路報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑指出，「二手物再利用手作體驗課程」，材料由廢棄物回收再製作而成，希望藉由課程，讓參與的民眾真實體驗到二手物循環再利用及永續的理念，愛物惜物，減少使用一次性物品。

▲台南市環保局二手物再利用手作免費體驗課程，4月至7月開辦20場，每場20名額，分團體及個人報名，4月6日上午9時起受理網路報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

藏金閣另有DIY課程材料包販售，購買材料包超過20件者，可申請免費授課1次，相關資訊請至環保局資源回收全民動起來網站（https://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/）「活動查詢－美學班DIY教作課程、紙塑客製化及作品租用」查詢。

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