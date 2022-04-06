台南市工業及服務業普查6月展開　黃偉哲表揚普查成績優異單位

▲副市長趙卿惠及主計處長方盆獻獎給市長黃偉哲，黃偉哲也頒發獎牌給績優普查單位，感謝肯定努力奉獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲6日上午主持「2021年工業及服務業普查地方幹部人員研討會」，為普查各階段作業規劃進行討論，另台南市在2020年農林漁牧業普查工作成績斐然，同時舉辦獻獎及頒獎典禮，副市長趙卿惠及主計處長方盆獻獎給市長黃偉哲，黃偉哲也頒發獎牌給績優普查單位，感謝肯定努力奉獻。





市長黃偉哲表示，工業及服務業普查每5年定期舉辦1次，是一項很重要的工作，黃偉哲說普查工作將蒐集整體工業及服務業最新基本營運資料，公部門將藉此了解工業及服務業的經營概況、資源分布等資訊，作為政府在規劃工業及服務業發展計畫時的依據。



黃偉哲指出，「台南市工業及服務業普查處」已於3月10日成立，實地訪查工作將於6月1日起至7月31日展開實地訪查工作，同仁必須在短短的2個月內完成，任務艱難可想而知，他特別向參與此次普查工作同仁表達感謝之意，並期勉所有調查夥伴齊心協力，積極投入，如期如質完成南市13萬家廠商的資料蒐集及審核工作，讓普查任務圓滿完成。





另台南市2020年農林漁牧業普查工作獲佳績，包括台南市普查處為第一級普查組織優等第一名，共獲獎金134萬4000元，占全國普查獎金15.47％，為全國第一；南市更有23個區公所獲得績優普查所，其中鹽水區公所、六甲區公所、左鎮區公所各獲第三、四、五級普查所特優，獲獎獎座數也是全國第一，今年3月初由趙卿惠副市長代表黃偉哲市長，率團前往行政院主計總處領獎。對此，黃偉哲代表向全體工作人員表達肯定之意，也感謝市民朋友對於普查工作的配合及支持，使得農林漁牧業普查工作，圓滿完成且獲得殊榮。





市府主計處表示，工業及服務業普查為根據我國統計法規定，每5年應定期舉辦的重要基本國勢調查，自1954年創辦以來，這次為第14次普查，普查的目的為蒐集工業及服務業營運狀況、資源分布、資本運用、生產結構及其他相關產業經濟活動狀況。今年預估辦理約13萬家工業及服務業普查，占全國約8.07％，工作人員預估將超過千名。





為順應數位化趨勢，台南市此次普查積極推動網路填報，加強整備各項軟硬體資源，並採響應式設計填報網頁，網頁在不同的裝置上瀏覽時，對應不同解析度皆有適合的呈現，以便利小規模廠商以行動裝置上網填報。



而為提高受訪廠商配合意願，鼓勵其上網填報，將規劃辦理網路填報抽獎活動，頭獎為10萬元（超商商品卡），總獎額為200萬元，並且製作網填教學影片、懶人包等，以提升廠商上網填報的意願。