　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市工業及服務業普查6月展開　黃偉哲表揚普查成績優異單位

▲副市長趙卿惠及主計處長方盆獻獎給市長黃偉哲，黃偉哲也頒發獎牌給績優普查單位，感謝肯定努力奉獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲副市長趙卿惠及主計處長方盆獻獎給市長黃偉哲，黃偉哲也頒發獎牌給績優普查單位，感謝肯定努力奉獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲6日上午主持「2021年工業及服務業普查地方幹部人員研討會」，為普查各階段作業規劃進行討論，另台南市在2020年農林漁牧業普查工作成績斐然，同時舉辦獻獎及頒獎典禮，副市長趙卿惠及主計處長方盆獻獎給市長黃偉哲，黃偉哲也頒發獎牌給績優普查單位，感謝肯定努力奉獻。

▲副市長趙卿惠及主計處長方盆獻獎給市長黃偉哲，黃偉哲也頒發獎牌給績優普查單位，感謝肯定努力奉獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，工業及服務業普查每5年定期舉辦1次，是一項很重要的工作，黃偉哲說普查工作將蒐集整體工業及服務業最新基本營運資料，公部門將藉此了解工業及服務業的經營概況、資源分布等資訊，作為政府在規劃工業及服務業發展計畫時的依據。

黃偉哲指出，「台南市工業及服務業普查處」已於3月10日成立，實地訪查工作將於6月1日起至7月31日展開實地訪查工作，同仁必須在短短的2個月內完成，任務艱難可想而知，他特別向參與此次普查工作同仁表達感謝之意，並期勉所有調查夥伴齊心協力，積極投入，如期如質完成南市13萬家廠商的資料蒐集及審核工作，讓普查任務圓滿完成。

▲副市長趙卿惠及主計處長方盆獻獎給市長黃偉哲，黃偉哲也頒發獎牌給績優普查單位，感謝肯定努力奉獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另台南市2020年農林漁牧業普查工作獲佳績，包括台南市普查處為第一級普查組織優等第一名，共獲獎金134萬4000元，占全國普查獎金15.47％，為全國第一；南市更有23個區公所獲得績優普查所，其中鹽水區公所、六甲區公所、左鎮區公所各獲第三、四、五級普查所特優，獲獎獎座數也是全國第一，今年3月初由趙卿惠副市長代表黃偉哲市長，率團前往行政院主計總處領獎。對此，黃偉哲代表向全體工作人員表達肯定之意，也感謝市民朋友對於普查工作的配合及支持，使得農林漁牧業普查工作，圓滿完成且獲得殊榮。

▲副市長趙卿惠及主計處長方盆獻獎給市長黃偉哲，黃偉哲也頒發獎牌給績優普查單位，感謝肯定努力奉獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府主計處表示，工業及服務業普查為根據我國統計法規定，每5年應定期舉辦的重要基本國勢調查，自1954年創辦以來，這次為第14次普查，普查的目的為蒐集工業及服務業營運狀況、資源分布、資本運用、生產結構及其他相關產業經濟活動狀況。今年預估辦理約13萬家工業及服務業普查，占全國約8.07％，工作人員預估將超過千名。

▲副市長趙卿惠及主計處長方盆獻獎給市長黃偉哲，黃偉哲也頒發獎牌給績優普查單位，感謝肯定努力奉獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為順應數位化趨勢，台南市此次普查積極推動網路填報，加強整備各項軟硬體資源，並採響應式設計填報網頁，網頁在不同的裝置上瀏覽時，對應不同解析度皆有適合的呈現，以便利小規模廠商以行動裝置上網填報。

而為提高受訪廠商配合意願，鼓勵其上網填報，將規劃辦理網路填報抽獎活動，頭獎為10萬元（超商商品卡），總獎額為200萬元，並且製作網填教學影片、懶人包等，以提升廠商上網填報的意願。

►幼兒也能開BMW！帥炸

ET快訊
小S崩潰逼問張惠妹：我不懂，你為何要躲我？
快訊／北市曝9確診足跡！信義威秀、新光三越、Sing Go、
呼籲家戶用電要節電！王美花：現在電費太便宜了
身分證拿出來！「中2碼」鍋免費吃到飽　肉片無限續點
車手視角震撼片曝！打龜號飆8.72打趴杰爺　8萬人同場歡呼
女星赴陸當帶貨網紅　口罩「單個賣1250」網收到氣炸：像內褲
疫情大爆發！「本土校園單日暴增79例」創新高紀錄
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

搶商機！五倍券使用即將到期　大江母親節前加碼來店禮

高血糖老翁獨自返鄉祭祖　不堪炎熱天氣中暑警消及時送醫

林女欠罰款、稅金等23萬餘元　新車被強制「禁動」後繳清

南投縣政府引介資源輔導　中年街友清明返鄉告慰往生父母

台南市工業及服務業普查6月展開　黃偉哲表揚普查成績優異單位

羅智強宣布參選市長　綠營市議員參選人魏筠批：把桃園人當塑膠

台灣鳳梨外銷日本　黃偉哲保證在國際市場也不怕貨比貨

農地工廠納管　市議員謝美英質疑：經濟發展倒退嚕

六都唯一！桃園人口數正成長　平均年齡約40.51歲最年輕

「綠色生活悠遊節」加碼活動　4／10騎桃園南崁溪送好康

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

視訊台灣記者「正好碰上大地震」　 奧斯卡伊薩克驚：WHAT THE HELL

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來！　「你來了就是害人」...網驚「超明顯暗示」

陸小學生因疫情「被停止放假」　秒崩潰嚎哭師傻眼：我也有班

韓國人在苗栗路不熟＋丟手機　深夜回餐廳老闆竟未關門等她

搶商機！五倍券使用即將到期　大江母親節前加碼來店禮

高血糖老翁獨自返鄉祭祖　不堪炎熱天氣中暑警消及時送醫

林女欠罰款、稅金等23萬餘元　新車被強制「禁動」後繳清

南投縣政府引介資源輔導　中年街友清明返鄉告慰往生父母

台南市工業及服務業普查6月展開　黃偉哲表揚普查成績優異單位

羅智強宣布參選市長　綠營市議員參選人魏筠批：把桃園人當塑膠

台灣鳳梨外銷日本　黃偉哲保證在國際市場也不怕貨比貨

農地工廠納管　市議員謝美英質疑：經濟發展倒退嚕

六都唯一！桃園人口數正成長　平均年齡約40.51歲最年輕

「綠色生活悠遊節」加碼活動　4／10騎桃園南崁溪送好康

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

快訊／日本將對106國「解除邊境管制措施」

羅智強續選遭黨內嗆「很弱」！顏寬恒：國民黨這艘大船將沉入大海

名嘴購物贈品被漏去討回　收銀員反說「要注意」網：怎變客人的錯

布查亂葬崗遺體恐達「300具」　俄軍繼續攻擊平民

龍劭華遺作上檔倒數　柯叔元仰望天空「龍哥在看吧」女兒台下險淚崩

快訊／北市曝9確診足跡！信義威秀、新光三越、Sing Go、酒店入列

先探／冷門變火熱　誰是下一個特化股王

「花田餐桌」VIP座賞山、海芋唯美風光！花藝DIY打開五感小旅行

小S揭夜店內幕　崩潰逼問張惠妹：我不懂，你為何要躲我？

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

地方熱門新聞

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

新北家族墓遭人闖入　骨灰罈全砸爛

羅智強發表參選桃園市長四點聲明

廖老大4/6上午10點開戰杰尼龜

確診女老師頭份吃飯　衛生局匡列20人

女童走失大哭　警安撫「看貓咪」帶回派出所

東亞唯一！ 台中「空品感測器物聯網」獲世界智慧50大奬

開放學校操場給香客休息　彰縣府：滾動式修正

班班有冷氣今夏啟用電費政府負擔

台南安全帽怪盜偷不停

人妻護理師與人夫上摩鐵被「抓猴」判賠20萬元

欠罰款、稅金新車被「禁動」後繳清

飛車搶奪女子7塊蔥肉餅聲押獲准

嘉義文化夜市擠爆！一張照看不到盡頭

更多熱門

相關新聞

台灣鳳梨外銷日本

台灣鳳梨外銷日本

台灣鳳梨2021年遭中國公告禁止輸入，但在農民團體、外銷業者及政府相關單位的共同努力下，2021年台灣鳳梨外銷成果仍相當顯著，為延續海外銷售熱潮，特於6日舉辦「台灣鳳梨風潮再現」外銷日本記者會，藉由鳳梨輸日封櫃儀式，一併感謝日本消費者對於台灣鳳梨的熱烈支持。

溪美社區華瑞生態公園啟用

溪美社區華瑞生態公園啟用

台南+1！確診者參加台灣祭

台南+1！確診者參加台灣祭

台南市環保局免費手作課程開課

台南市環保局免費手作課程開課

台南安全帽怪盜偷不停

台南安全帽怪盜偷不停

關鍵字：

台南普查黃偉哲優異

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土狂增281例「續創今年新高」　境外增78例

今晚雨區擴大！颱風最快周末生成模擬圖曝

空腹吞3顆B群！她5分鐘內「痛倒送醫」　營養師揭正確吃法

快訊／打龜號零四測試出爐！　飆8.72秒打龜成功

Selina男友財力驚人！穿搭低調奢華+曬名車

他拿乙炔切割器噴臉毀容　母提告：只是孩子

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

杰尼龜偷看廖老大直播！不認輸還嗆：上傳成績就刪掉

不斷更新／全台13縣市120校今停課防疫

安孝燮爆死會了！年糕湯傳情照瘋傳　穩交5年女友疑是《柔美》賽理

直擊陳立農東區約會歐陽娣娣！

雙颱最快明後天生成　1個是「恐怖梅姬」

快訊／新北+115最新足跡　全聯、寶雅、家樂福、健身房、電影院入列

愛愛平均時間曝光！太久「恐傷2部位」

本土+281！全台「13條重要群聚」曝光　這條最可怕

更多

最夯影音

更多
張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！
大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面