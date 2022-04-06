台南+1！大學生參加台灣祭確診　女樂手擴大匡列1498人結果出爐

▲台南市長黃偉哲公布台南新增1名COVID-19本土個案24993，另有兩名分別為高雄市的個案25257及雲林縣個案25350於台南活動足跡，足跡重疊者請快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市6日新增1名COVID-19本土個案24993，係名大學生，另有兩名分別為高雄市的個案25257及雲林縣個案25350於台南活動足跡，黃偉哲市長呼籲，近日本土病例分布於各縣市，請市民務必落實防疫措施，與確診者足跡重疊者請快篩。

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黃偉哲市長指出，案24993為台南市東區10多歲男大生COVID-19本土個案，他戶籍不在台南，但在台南就學，4月1日至3日前往屏東參加墾丁台灣祭活動，3日因接觸台北市個案24399而被匡列為居家隔離者，4日出現發燒、喉嚨痛、頭痛症狀，安排至醫院採檢，PCR陽性確診，Ct值13。因係在外地感染，該個案台南沒有足跡。

高雄市個案25257為20多歲男性，4月2日上午由高鐵台南站搭乘北上列車前往台北後，活動範圍幾乎都在外縣市，4日下午由台北返回台南；5日中午出現頭痛、流鼻水、全身無力症狀，至診所看診，後因快篩陽性，安排至醫院採檢PCR，報告陽性確診，Ct值17.3。

另名雲林縣30多歲女性個案25350，曾於4月3日下午前往台南市後壁區2022台灣國際蘭展，返回職場時，因快篩陽性，故安排採檢PCR，採檢結果陽性確診，Ct值11.58。若市民曾與案25350足跡相關、重疊，請於6日、7日上午8時至中午12時、下午1時30分至5時30分持身分證至37區衛生所領取家用快篩，並配合於24小時內回覆篩檢結果，以及時阻斷社區內潛在的感染源。

台南市衛生局林曉玫科長指出，高雄市公布之個案24795女樂手，台南市擴大匡列相關接觸者1498位，包含居家隔離者86位及自主健康管理者1412位，採檢結果皆為陰性；另台南市政府也已經在過年後規劃好「加強型防疫旅館」，隨時可徵召醫院的醫護人員進駐，也會配合擬訂關於COVID-19輕症者在宅照護的相關配套措施。