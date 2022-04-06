胡潤全球房地產企業家榜 　李嘉誠居冠、許家印財產大縮水

▲香港首富李嘉誠。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

大陸胡潤研究院6日發佈的《2022胡潤全球房地產企業家榜》列出了全球前100名房地產企業家名單，上榜門檻為175億元(人民幣，下同)。這100名房地產企業家來自16個國家，其中來自中國的房地產企業家有52位，大於其他國家總和。其中，香港首富長江實業94歲的李嘉誠以2050億元財富成為全球房地產首富。

榜單顯示，全球前十名房地產企業家中，8位來自大陸，英國和美國各佔一席。其中，李嘉誠及其家族以2050億元的財富成為全球房地產首富，恆基兆業有限公司執行董事李兆基、碧桂園執行董事楊惠妍及其家族以1700億元的財富和1650億元的財富，分列第二、三位。財富下降最多的是恆大64歲的許家印，減少了1500億元。

《2022胡潤全球房地產企業家榜》，全球前100名房地產企業家總財富4.2兆元，中國以52位居首；其次是美國，有17位。英國以8位排名第三；印度以6位排名第四。過去一年財富平均增長5%，其中，中國房地產企業家財富平均縮水3%，美國房地產企業家財富平均增長10%。

全球前十名房地產企業家中，香港老一代企業家仍佔據主導地位，六成以持有商用物業為主。粵港澳大灣區擁有全球前100名房地產企業家中的三成。香港成為「全球房地產企業家之都」，共有14位居住於此；深圳排名第二，有11位。紐約第三，有9位；倫敦第四，有8位；北京第五，有5位。排名前十的城市中，有7個城市來自中國，還包括廣州、上海、台北和重慶。

女企業家佔比17%，高於胡潤全球富豪榜總榜的女性比例（15%），其中12位來自大陸，包括前四名，以碧桂園41歲的楊惠妍為首，財富1650億元；其次是龍湖58歲的吳亞軍，財富1050億元。