快訊／嘉義精忠營區2新兵確診！5同袍也遭傳染　縣府持續擴大採檢

記者陳韻如／嘉義報導

指揮中心今（6）日宣布，新增281例本土案例，其中嘉義縣新增2例，為嘉義縣精忠營區2名新兵。對此，縣長翁章梁在下午召開記者會，表示衛生局在昨日接獲通報之後，立即對該2名新兵營上的72名密切接觸者以及14名軍中幹部採檢，於今日又採出5名確診（尚未列入案號），目前整個營區已緊急擴大篩檢。

▲嘉義防疫記者會 。（圖／翻攝YT）

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嘉義縣5日接獲通報精忠營區所轄2役男確診，衛生局立即啟動疫調、匡列，輔導營區落實分艙、分流、全面清消，針對全營密切接觸同連新兵72人、幹部14人合計86人進行第一波密切接觸者PCR篩檢；今日上午新增5名陽性確診，目前全營698人（含第一波篩檢）已完成504人採檢，另休假在外194人已發送簡訊通知，請接獲通知立即就近院所篩檢，篩檢結果未出爐前不得移動外出。

縣長翁章梁表示，有關精忠營區確診案，縣府立即召開應變會議，定調6大處理原則，包括擴大疫調、營區全面採檢、分艙分流管理、防疫專家進營勘查、外假人員194人緊急通知就近院所篩檢，以及暫停懇親活動。今上午大林慈濟醫院已進駐完成418人篩檢，衛生局同步偕同中央疾病管制署、專家學者進入營區實地勘察，目前營區已完成清消，7位確診者也都送醫治療，衛生局持續疫調中。

衛生局長趙紋華說，疫調7位確診者均為他縣市，該批新兵於3月29日入伍前都有接受快篩皆為陰性，而案25172及25173卻出現症狀篩檢確診，為防堵可能的社區傳播，經疫調有於他縣市的密切接觸者已轉他縣市進行疫調追蹤採檢，且此梯新兵自3月29日入營後皆未出營，請民眾不要恐慌。