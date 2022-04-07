北市贊成輕症在家照護　黃珊珊：未來1個月「全台達傳染高峰」

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

全台7日新增382例本土病例，其中有87例是台北市個案，指揮中心指揮官陳時中上午提及「輕症在家照顧」方案，並會徵求各縣市府試辦。對此，台北市副市長黃珊珊表示，贊成輕症在家照護，這也是北市府前幾天希望中央決定的方向，但也要思考送餐、送藥、收垃圾等問題。

黃珊珊7日晚間於臉書表示，這2天中央已清楚說明「不可能清零」，面對世界各國的做法，邊境管制勢必得開放，現在要想的是如何管控確診人數不會一下子倍增，以及輕症居家照護的細節。

黃珊珊提及，台灣接下來1至2個月會達到傳染高峰，在中央給予其他指示前，控制傳染速度、盡速阻斷傳染鏈，以及準備充足的醫療量能是最重要的工作，截至6日北市居隔人數達3535人，北市府仍會積極徵用防疫旅館，同時擴大篩檢量能，疫調也轉向「阻斷傳染鏈」為優先，盡可能平緩疫情擴散的速度，避免造成醫療量能的巨大負荷。

關於陳時中今提及的輕症在家照顧一事，黃珊珊說，「我贊成輕症在家照護，這也是前幾天我們希望中央決定的方向。」但許多細節需要思考，例如由誰確認居家環境是否妥當，以及送餐、送藥、收垃圾、警政戶政聯繫等，「我們都樂意與中央合作，儘早完成相關指引。」

另外，黃珊珊也公布北市今天新增87例的疫情說明，截至7日中午12時為止，有29例已知感染源，但仍有58例感染源未知，目前持續疫調當中。