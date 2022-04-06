2男奮戰4.5小時釣起巨大「喪屍鯊」 身體四分之三被怪物啃光！

▲男花了4.5小時，最後居然釣起一條喪屍鯊魚。（圖／翻攝自YouTube／Sammy Hitzke Fishing）

記者李振慧／綜合報導

澳洲男子尚恩(Shaun Whale)與朋友山米(Sammy Hitzke)釣魚時，與一條頑強鯊魚奮戰長達4.5小時，好不容易把鯊魚給拉上岸，沒想到其四分之三的身體都已被啃光，恐怖景象宛如喪屍鯊魚，猜測鯊魚是被另外一條更巨大的海中怪物給吃掉。

影片中可看到，尚恩與山米在昆士蘭海岸進行釣魚之旅時，突然發現有大魚上鉤，山米興奮大喊，「牠來了，看起來又大又長，應該是一條鯊魚」，2人雖然想要把鯊魚給拉上岸卻遲遲無法，雙方就這樣奮戰了近5個小時。

2人最後好不容易把鯊魚拉到漁船上，沒想到鯊魚身體的四分之三卻已被啃光，只剩下一排魚骨。山米驚訝表示，「太壯觀了，鯊魚居然失去了四分之三身體，攻擊牠的是真正的怪物」，尚恩也表示，這是他出海以來遇過最瘋狂的事情，所捕獲的鯊魚應該是長尾鯊。

影片後來獲得15多萬人次點閱，瘋狂景象讓許多網友表示，「太瘋狂了，無法想像接下來幾天你們2人身體會有多痠痛」、「哇，太驚人了，好想抓到那隻把鯊魚幾乎啃光的怪物」。據了解，長尾鯊主要生長在遠洋帶，目前已被世界自然保護聯盟列為瀕危保育動物。