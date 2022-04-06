　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲防長宣布加速採購飛彈　示警中國可能提前犯台

▲▼澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 澳洲國防部長杜登。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

為應對俄羅斯和中國日益增加的威脅，澳洲決定加快採購長程攻擊飛彈計畫。澳洲國防部長還指出，原本預測指中國可能於2040年代入侵台灣，但現在看來，這個時間點可能提前。

美聯社報導，澳洲防長杜登（Peter Dutton）今天表示，加速改善戰機和軍艦武器的計畫將耗資35億澳幣（約新台幣765億元），可望提高澳洲對潛在對手的威懾力。

杜登還告訴國內電視台：「根據一項假設，中國對台灣的侵略行動可能發生在2040年代。但我認為，現在這個時間表已被大幅壓縮。」

他說：「當我們看到烏克蘭發生的情況，俄羅斯也可能進入波蘭或歐洲其他地區。如此一來，1930年代的悲劇（指第二次世界大戰的爆發）就會重演，我們不應該讓這種狀況發生。」

根據修訂後的時間表，澳洲FA-18F超級大黃蜂戰機（FA-18F Super Hornet）將在2024年之前配備美國製造的升級版聯合空對地遙攻飛彈（JASSM-ER），較原計畫提前3年。這種飛彈可讓戰機攻擊900公里外的目標。

澳洲的安薩克級（ANZAC）巡防艦與胡巴特級（Hobart）驅逐艦則將於2024年配備挪威製康士博格海軍打擊飛彈（Kongsberg NSM missiles），較預定時間提前5年。

澳洲公布新的武裝計畫時間表之前，索羅門群島表態有意與中國簽訂安全條約，引起區域國家反彈，因為這將允許中國在這個太平洋島國部署安全部隊。索羅門群島則堅稱，他們計劃與北京簽署協議，但不會允許中國建立軍事基地。

北京也否認企圖在這些島嶼尋求軍事立足點，並指責其他國家加劇緊張局勢。

美國太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel J. Paparo）4日在華府告訴媒體記者，索羅門與中國簽訂的安全條約「非常令人擔憂」。

帕帕羅說：「毫無疑問，我很擔心…這也讓我們整個西太平洋的合作夥伴非常憂心，特別是澳洲和紐西蘭。」

►幼兒也能開BMW！帥炸

ET快訊
快訊／北市今+45！　黃珊珊：每天300例變「小菜一碟」
廖老大3劣勢「仍錘爛杰尼龜」　萬人洗版：交出100萬
快訊／湖人隊確定淘汰！　詹皇提前放暑假
低胸女荷官舉手「投降」！　線上博弈遊戲被抄了　
快訊／飆8.72秒打爆杰尼龜　廖老大哽咽發聲了
iOS 15.4.1耗電出爐　「四款iPhone」續航力降低
快訊／高雄青山國小開第一槍！　600師生預防性停課
快訊／嘉義陸軍精忠營區爆「多人確診」！
快訊／苗栗破功！染疫足跡跨大湖、頭份賣場
快訊／中國科大再爆學生確診！　全校明起遠距教學
快訊／周天成落地採檢陽性！　送集中檢疫所隔離
日名導爆多起性侵：對每位女主下手！　變態性癖曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女護士約砲迷人猛男「竟然是性侵犯」　慘遭活活勒死變態姦屍

布查屠夫身份曝光！俄指揮官戰前上東正教堂祈禱：願恢復祖先榮耀

拜登加碼1億美元軍援　反坦克「標槍飛彈」解決烏克蘭迫切需求

排除烏克蘭非軍事化　澤倫斯基：效法以色列「全民皆兵」

女大生約會被12條牧羊犬咬死　「男友自己先逃」狗主人在附近酒吧

澳洲防長宣布加速採購飛彈　示警中國可能提前犯台

女在地下室找到丈夫「被肢解腐屍」　400具遺體遭俄軍行刑式虐殺

生前遭俄軍「酷刑斷指」　烏克蘭女鎮長1家3口近距離槍殺慘死

李根大尉最新動態曝！參與烏克蘭「機密作戰」任務　發言人受訪證實

外星人「找人類做愛」　她自爆懷孕！美UFO機密檔案曝光

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來！　「你來了就是害人」...網驚「超明顯暗示」

視訊台灣記者「正好碰上大地震」　 奧斯卡伊薩克驚：WHAT THE HELL

提早放學校方、保全未同步　警衛爆走擋門「踹車飆髒話」

陸小學生因疫情「被停止放假」　秒崩潰嚎哭師傻眼：我也有班

女護士約砲迷人猛男「竟然是性侵犯」　慘遭活活勒死變態姦屍

布查屠夫身份曝光！俄指揮官戰前上東正教堂祈禱：願恢復祖先榮耀

拜登加碼1億美元軍援　反坦克「標槍飛彈」解決烏克蘭迫切需求

排除烏克蘭非軍事化　澤倫斯基：效法以色列「全民皆兵」

女大生約會被12條牧羊犬咬死　「男友自己先逃」狗主人在附近酒吧

澳洲防長宣布加速採購飛彈　示警中國可能提前犯台

女在地下室找到丈夫「被肢解腐屍」　400具遺體遭俄軍行刑式虐殺

生前遭俄軍「酷刑斷指」　烏克蘭女鎮長1家3口近距離槍殺慘死

李根大尉最新動態曝！參與烏克蘭「機密作戰」任務　發言人受訪證實

外星人「找人類做愛」　她自爆懷孕！美UFO機密檔案曝光

傳陳菊震怒監委彈劾會缺席嚴重　監院駁斥：僅是鼓勵踴躍出席

前球王孫完虎重返韓國公開賽三局勝出　睽違近3年國際賽首勝

每天300例確診變「小菜一碟」？　黃珊珊曝：北市今增45例染疫

廖老大的「0-400飆8.72秒是什麼概念？」　鄉民揭1點喊猛：真的強

台波國會聯誼會成立　游錫堃今年訪歐洲行程擬納入波蘭

快訊／湖人確定本季提前淘汰　太陽單季63勝寫隊史新高

收容所成煉獄！基輔狗狗飢餓致死　她返回驚見「數百隻成堆狗屍」

郁方「老公視角」無修圖照見光！　低頭冒雙下巴網笑：一秒想滅口

廖老大3劣勢「仍錘爛杰尼龜」　萬人嗨爆洗版：快交出100萬

國民法官法庭席位「被害者坐檢察官後面」　劍青檢改轟：不尊重人

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

澤倫斯基抗俄41天　容貌產生驚人變化

烏克蘭女兵遭「脫光衣服」凌虐　強制拍片

辣網紅揪3人行　老公竟讓對方爽到懷孕

外星人找人類做愛　美機密文件曝光

烏女童陰道、直腸撕裂！醫崩潰：最大才10歲！

調查布查屠殺　聯合國：鎖定殺害

立陶宛開第一槍！　波海三國關閉俄總領事館

7在台烏克蘭女孩發起募資　救家鄉的孩子們

2022《富比士》全球富豪榜出爐！　馬斯克登頂

澤倫斯基揭更多俄「戰爭罪」暴行：布查非特例

李根大尉最新動態曝！烏克蘭發言人證實

克里姆林宮回應拜登「戰犯說」：可恥

美英澳擬共同發展極音速武器　劍指中國

烏克蘭女鎮長1家3口遭「酷刑斷指」慘死

更多熱門

相關新聞

一輩子厭世臉！罕病女遭霸凌逆襲當上模特兒

一輩子厭世臉！罕病女遭霸凌逆襲當上模特兒

紐西蘭24歲女子克萊門特患有先天性罕病「牟比士綜合症」（Moebius Syndrome），讓她無法控制臉部肌肉，嘴角下垂無法微笑，眉毛、嘴唇不能動，眼睛也不能左右移動，永遠都是一號表情厭世臉。儘管求學時期遭到霸凌，但如今的她逆襲成功，已經成為一名模特兒。

澤倫斯基暗示中國對台灣開戰：須阻止俄國

澤倫斯基暗示中國對台灣開戰：須阻止俄國

他受困阿爾卑斯山　靠手機1功能獲救

他受困阿爾卑斯山　靠手機1功能獲救

澤倫斯基演說提馬航MH17空難　籲澳洲軍援

澤倫斯基演說提馬航MH17空難　籲澳洲軍援

澳洲制裁俄羅斯、白俄　課徵額外35％關稅

澳洲制裁俄羅斯、白俄　課徵額外35％關稅

關鍵字：

紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

今晚雨區擴大！颱風最快周末生成模擬圖曝

他拿乙炔切割器噴臉毀容　母提告：只是孩子

快訊／打龜號零四測試結果出爐！　飆8.72秒確定擊敗杰尼龜

Selina男友財力驚人！穿搭低調奢華+曬名車

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

直擊陳立農東區約會歐陽娣娣！

空腹吞3顆B群！她5分鐘內「痛倒送醫」　營養師揭正確吃法

愛愛平均時間曝光！太久「恐傷2部位」

女員工求加班又檢舉　老闆：好心沒好報

不斷更新／全台11縣市73校明天停課

「美艷老闆娘店內交歡」瘋傳　偷拍者身分曝光

陳立農戀歐陽娣娣上熱搜！時隔1hr出面了

千億「失智富豪」復仇成功　民視經營權恐生變

雙颱最快明後天生成　預估路徑曝

弟女友熱情陪看房　成交後她1句話讓眾人傻眼

更多

最夯影音

更多
大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...
張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面