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一輩子厭世臉！罕病女從小遭霸凌被嗆醜噁心　逆襲當上模特兒

▲▼ 紐西蘭24歲女子克萊門特（Tayla Clement）患有先天性罕病「莫比烏斯綜合症」（Moebius Syndrome）。（圖／翻攝自IG）

▲克萊門特因患有罕病，求學期間遭到霸凌排擠。（圖／翻攝自IG，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

紐西蘭24歲女子克萊門特患有先天性罕病「牟比士綜合症」（Moebius Syndrome），讓她無法控制臉部肌肉，嘴角下垂無法微笑，眉毛、嘴唇不能動，眼睛也不能左右移動，永遠都是一號表情厭世臉。儘管求學時期遭到霸凌，但如今的她逆襲成功，已經成為一名模特兒。

▲▼ 紐西蘭24歲女子克萊門特（Tayla Clement）患有先天性罕病「莫比烏斯綜合症」（Moebius Syndrome）。（圖／翻攝自IG）

每日星報報導，克萊門特（Tayla Clement）罹患的疾病，是因為控制眼球運動及臉部表情的神經系統發育不全，無法透過表情展現自我情緒。求學期間的她遭到霸凌排擠，同學甚至會嘲笑她的表情，說她很醜、噁心，「我總是覺得孤獨，就像一個被拋棄的人，不被接受、沒被看到或聽見」。

克萊門特11歲那年，父母讓她接受手術，希望她至少能夠恢復到能讓嘴角上揚。但長達8小時的手術結果並不順利，醒來時傷口瘀青腫脹，12個月後仍無法微笑，醫師未能成功接上神經，白白挨刀。

▲▼ 紐西蘭24歲女子克萊門特（Tayla Clement）患有先天性罕病「莫比烏斯綜合症」（Moebius Syndrome）。（圖／翻攝自IG）

更令人崩潰的是，同學們的霸凌開始轉變成肢體衝突，她不但被踢踹膝蓋後側導致向前跪下，還被推下山，甚至看著別人帶塑膠袋來學校威脅她套在頭上。陷入人生最低潮的她開始翹課，試圖輕生6次，甚至1天有10次癲癇發作，病因正是罹患嚴重創傷壓力，身心問題嚴重。

不過克萊門特並未放棄人生，開始健身與冥想，走出戶外接納自己，不再躲避鏡頭，開設IG帳號「不能微笑的女孩」（The girl who can’t smile），要讓她的一號表情來讓別人露出微笑，提高獨特性的關注度。如今擁有2萬3600名粉絲的克萊門特也已經與一間國際模特兒公司簽約，希望能夠幫助更多的人。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會： 自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲▼ 紐西蘭24歲女子克萊門特（Tayla Clement）患有先天性罕病「莫比烏斯綜合症」（Moebius Syndrome）。（圖／翻攝自IG）

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