每天300例小菜一碟？鄉民見雙北160例　投降抖喊「全台陪雙北共存」

▲連假剛結束，確診數再創今年新高。（示意圖／記者林悅翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（6）日本土確診炸281例，光是新北就有115例，台北市則為45例，等於雙北160例就佔超過一半。對此，鄉民嚇暈直呼，「是不是從今天起可以宣布全台忍痛陪雙北共存了？」事實上，台北副市長黃珊珊坦言，看來每天200、300確診數只是「小菜一碟」，而新北市長侯友宜也示警「本土個案一定會有爆量的一天！」

本土確診連續2日破兩百例，目前國內13條重要傳播鏈曝光，包括基隆小吃店相關、新北親友／校園群聚、新北中和某社區、桃園電商相關、桃園大潭電廠、台中婚宴相關、花蓮慈濟醫院／三重旅遊團、桃園／宜蘭某教學場所、桃園某大學、桃園某銀行、桃園某工作室、台北某餐廳、新竹縣／桃市某職場相關等。指揮官陳時中也直言「台北、新北、桃園和基隆要持續高度警戒。」

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其中，今單日以新北150例最多，衛生局稍早也公布確診者公共場所足跡，涵蓋85度C、漢堡王、光南大批發、全聯、寶雅、家樂福、World Gym健身俱樂部、美麗新淡海影城等地。

對此，一名網友在PTT的Gossiping板上指出，「中央積極放毒進來，全台各縣市配合清零防疫，就雙北防疫不力，確診數全台第一第二多，導致疫情擴散全台，是不是從今天起可以宣布全台忍痛陪雙北共存了？」

文章曝光後，底下網友反諷回應，「還要等台北市再多一些吧！時機還沒到」、「不行～要等到雙北每天破千」、「當然要主打清零才能怪雙北啊」、「雙北最高，當然要宣布清零為主啊」、「 應該要比照上海把雙北封起來吧」。

▲該清零還是與病毒共存，中央尚未定調！（圖／ETtoday直播）



而疫情記者會上，有媒體提問3題，包括：是否會以「類共存」方式來降低民眾恐慌？未來確診低於多少以下，就不再該記者會？以及黨內討論「與病毒共存」聲音，是否為部長未來參選而鋪路？

指揮官陳時中回應，未來確實疫調會簡化，但多少例以下不開記者會，目前指揮中心尚未做決定，仍會斟酌疫情狀況來向大家報告。至於參選鋪路問題，陳時中強調，「疫情不要跟選舉連在一起，防治疫情是專業的事，也是我們認真在做的事。」

另外，台北副市長黃珊珊於上午在臉書提及，看來每天200、300確診數只是「小菜一碟」，疫後新常態，說穿了就是大家真的要與病毒共存，清零已經遙不可及。而她也呼籲，「現在能做的，就是每個人都照顧好自己，口罩不離身，戴好戴滿！中央到現在並未提升任何防疫管制，照這樣的速度，1500很快就會達到！」

下午北市召開記者，市長柯文哲指出，居家隔離的旅館已經不夠用，與病毒共存是一個必要的選項，應該以此為基準調整戰術，現在的問題是如何與病毒共存，「大家一開始都高來高去，現在就明白講，答案就是現在要思考如何與病毒共存，如果繼續用清零戰術，隔離人數不得了、玩不下去。」

新北市長侯友宜也示警，本土個案一定會有爆量的一天，但由於Omicron和變異株目前輕症比例超過99%，要做好輕重症分流，以及輕症和無症狀者以家戶為單位「在宅照護」，並以遠端科技的方式，照護確診者。

▼全台13條重要群聚列表。（圖／指揮中心提供）

