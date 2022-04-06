國北護1學生確診！今晚起到4／12全校遠距教學

▲國北護傳出學生確診，校方宣布從今晚起到4月12日改採遠距教學。（圖／摘自國北護網站）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續升溫，校園確診案例也連環爆，位於台北市北投區的國立台北護理健康大學，因為傳出一名學生確診，校方稍早在學校網站公告，從今（6日）晚6時起到4月12日晚上為止，全校採取遠距授課。



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▲國北護因為學生確診，校方宣布從今晚起到4月12日改採遠距教學。（圖／摘自國北護網站）

本土疫情持續升溫，今天（6日）暴增281例本土病例再創今年單日新高紀錄，各級學校陸續爆發師生確診，根據教育部最新資料，受疫情影響，截至昨天晚上10時為止，全台共有13縣市、99所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），各級學校當中，又以國小38校最多，其次為大專校院29校。

校園疫情同樣連環爆，今天除了德明科技大學、中國科技大學、景文科技大學、台灣師範大學、醒吾科大傳出學生確診，稍早連國北護也傳出有學生確診，校方也公告改採遠距。

國北護表示，目前校內僅1名學生確診，但為了保險起見，故今天先宣布預防性遠距教學，時間從今天晚上6時起到12日22時30分，全校課室課程改遠距授課，但實作與實習課程可以採取實體授課或依照各系規定辦理，若疫情有變化，則依照中央疫情指揮中心或教育部規定做滾動式調整。