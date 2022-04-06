舞蹈班傳播鏈延燒！2媽媽確診　宜蘭戶外教學、畢旅暫停到月底

▲宜蘭縣今日公布防疫相關規定。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

記者游芳男、蔡怡萍／宜蘭報導

今日指揮中心公布宜蘭新增本土確診個案4名，除昨天公布的案25012，今日說明3個案與縣內外確診足跡，同時林姿妙也宣布即日起縣內各級學校校園室內場地禁止外借，建議在4月30日前應暫緩跨縣市戶外教學、畢業旅行。

今日新增3名確診個案中，其中2名為舞蹈教室相關，案號25206為40多歲女性，是案24337的媽媽，4月4日出現喉嚨痛等症狀，4月5日採檢後為陽性，Ct值15.6。

[廣告]請繼續往下閱讀...

案25207為30多歲女性，是案24546的媽媽，因女兒確診後匡列採檢，結果也陽性確診，Ct值17.9。其足跡到過喜互惠超市文化店、全家便利商店宜蘭學府店。

而案25121為20多歲男性，是外縣市確診案24668的接觸者，4月1日自行開車到外縣市拜訪案24668，4月2日回到宜蘭，隔天出現發燒等症狀，4月4日用快篩試劑結果為陰性，但4月5日接獲其他縣市衛生局通知居家隔離，後安排採檢為陽性確診，Ct值17。

同時也公布了外縣市1名確診個案（尚無案號）到過宜蘭的足跡，曾入住礁溪飯店，到過清水地熱公園、斑比山丘、觀光漁港等，返回台北後因腸胃症狀到醫院就醫，採檢後確診。

宜蘭縣政府也表示，因應目前疫情嚴峻，建議在4月30日前，如有跨縣市戶外教學、畢業旅行應予暫緩或延期，並且自即日起各級學校室內場地禁止外借，直到疫情趨緩為止。