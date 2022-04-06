新竹市+6「3群聚案延伸」！全聯、夜市、湯姆熊列足跡

▲新竹市今日新增6確診，均為日前確診案延伸。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心今公布新竹市新增6名確診個案，包含竹縣移工群聚案延伸為家庭群聚1人（案25163）、關東國小案延伸1人（案25251），2案皆在居家隔離期間陰轉陽，另有4案（案25162、案25249、案25250、案25348）與4日公布之確診個案24610（新北柔道教練群聚案所延伸之家庭感染）於竹北某柔術運動館聚會接觸，因而被匡列、後採檢陽性確診。6案共匡列18人進行PCR採檢及居家隔離。

新竹市衛生局長吳欣席說明，案25163為40多歲男性，為案23262的丈夫，因妻日前與竹縣確診案（案23086）接觸確診，延伸為家庭群聚案，子女經匡列採檢也確診（兒子案23188、女兒案23263即為關東國小案例）。丈夫一採為陰性，居家隔離第7天，依規定快篩陰轉陽，送醫PCR採檢確診。

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▲市府說明6名確診報告。



案25251為10多歲男童，為關東國小案延伸第六案，為案23263鄰近座位的同班同學，居家隔離期間依規定快篩呈陽性，經送醫PCR採檢確診。衛生局表示，案25163、案25251兩案為居家隔離期間陰轉陽，因此兩案無公共場所足跡，案25251匡列3名同住家人居家隔離。

案25162為40多歲女性、案25249為30多歲男性、案25250為20多歲女性、案25348為40多歲女性，四人皆為4日公布之案24610（新北柔道教練群聚案所延伸之家庭感染）之接觸者，四人與案24610在4月2日於竹北某柔術運動館聚會，案24610確診後四人也被匡列居家隔離，後經PCR採檢陽性確診，四案共匡列15人居家隔離。

▲▼市府公布相關足跡。

▲市府公布相關足跡。

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