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快訊／新竹縣今+11　4大群聚燒不停...醫院累積31人確診

▲0406新竹縣。（圖／新竹縣府提供）
▲新竹縣6日新增11例確診，其中竹北運動館群聚+6、醫院群聚+3。（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央今(6日)公布新竹縣新增11例(另有1例將移回桃園市)新冠肺炎本土確診案例，分屬4個群聚來源，均為匡列居隔對象，其中台中婚宴延伸醫院群聚增加3例，柔術運動館群聚增加6例，另有新北市、屏東縣確診者之匡列居隔者各1人確診。運動館群聚中有2名十興國小學生、2名橡樹補習班外籍教師確診，十興國小和橡樹補習班停課10天，今十興全校2062人、橡樹約200人全面採檢，相關足跡已陸續完成消毒，疫調持續進行。

竹縣衛生局說明，台中婚宴延伸醫院群聚案，今天新增的3例確診分別為案25169(護理佐理員)、案25254(病患)和案25255(病患)，均在日前護理師案23409確診時即匡列居家隔離，醫院持續高頻率採檢，昨陰轉陽，醫院全院862人匡列採檢已完成，陸續找出陽性個案，持續落實感染管控措施。醫院累計31人確診，包含1名護理師、1名護理佐理員，和29名病患。

▲0406新竹縣。（圖／新竹縣府提供）

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▲運動館群聚中有2名十興國小學生、2名橡樹補習班外籍教師確診，十興國小和橡樹補習班停課10天，今十興全校2062人、橡樹約200人全面採檢。

新竹市案24610、桃園市案24605群聚延伸柔術運動館群聚案新增6例確診，分別為案25164、案25166、案25168、案25167、案25165和案25253，均在匡列居隔中，年齡分布9-49歲，CT值20.19-28.67間。

案25164和案25166為十興國小學生，4/2晚上曾至黑帶忍者運動館聚會用餐，與竹市案24610、案24605接觸，衛生局獲報即通知消毒，並匡列同聚會18位居家隔離。十興國小全校停課10天，今由大安醫院醫護進駐校園全校2062人採檢PCR。案25165和案25253為橡樹補習班外籍教師，同樣在4/2參加運動館聚會用餐，今補習班停課10天，幼兒園預防性停課1天，全校PCR採檢約200人。案25168為案25164和案25166的家長，案25167為運動館友人，同樣匡列居隔中確診。

▲0406新竹縣。（圖／新竹縣府提供）

▲因應多處確診者足跡，新竹縣連續10天(3/27-4/5)辦理共16場社區PCR免費採檢，累計至昨天為止，共採檢1849人，1848人陰性，1人陽性。

另外，案25252為新北市家庭群聚案延伸，是新北市案25155的非同住家屬，昨發燒身體痠痛，採檢陽性確診，CT值23.7，足跡已通知消毒、疫調採檢匡列中。案25170為案24328同住女兒，感染來源為屏東縣案24016非同住家人，她在案24328確診時匡列居隔，居隔期間陰轉陽。

另新北市轉報，確診者25041曾至新竹縣尖石鄉泡湯，衛生局派員前往疫調並通知環境消毒。

針對關西營區部分，彰化縣案24999為關西營區軍人，2/23入伍後在台中成功嶺新訓，3/25結訓後休假返回彰化家中，3/30由台中成功嶺搭乘專車至新竹關西，4/2搭乘專車至台中市朝馬站再由家人載回彰化家中，4/4出現症狀採檢陽性，CT值 14.7，竹縣衛生局4/4夜間10時許接獲彰化縣衛生局通知後同步通知軍醫局介入營區疫情調查，疫調後針對同寢室、同餐廳、同訓練、同車，初步匡列居家隔離人174人 自主健康管理42人，疫調持續掌握中。

因應多處確診者足跡，新竹縣連續10天(3/27-4/5)辦理共16場社區PCR免費採檢，累計至昨天為止，共採檢1849人，1848人陰性，1人陽性(個案為桃園市觀音鄉大潭電廠員工，3/28已轉報桃園市)衛生局持續協調醫院設立社區篩檢站，分別為：4/6（三）晚上6時至9時新仁醫院急診室外、4/6（三）晚上6時至9時台大生醫園區急診室，及4/7（四）上午9時至12時中醫大新竹附醫急診室外，呼籲與確診者足跡重疊的民眾攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢PCR。

►新竹縣今+15　護理師延伸+9都是住院病患！全院降載只出不進

►快訊／竹縣公布11處足跡　竹北雙鐵、健身工廠、蝦皮店到店都入列

►與確診學生同合唱團　竹市10歲童居隔第4天陰轉陽

►幼兒也能開BMW！帥炸

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