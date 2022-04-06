快訊／高雄招待會館再+22！　女樂手恐怖Ct值「1傳染28」

記者許宥孺／高雄報導

高雄市6日暴增37例，其中22例為私人招待會館群聚。一名薩克斯風女樂手發病後仍參與多場會館、招待所演出，造成多名同事、顧客以及顧客家人等染疫，此群聚已累積29人確診。

AGO雅閣會館群聚的指標個案24795是一名30多歲薩克斯風女樂手，4月3日發病後自行快篩陽性，當日夜間就醫採檢，4月5日確診，Ct值僅12.8，病毒量高。

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▲高雄雅閣招待會館爆發群聚。（圖／高雄市政府）

個案發病後曾到AGO雅閣私人招待會館、高雄洲際酒店法拉利俱樂部演出，先是造成2名員工、2顧客、1名顧客同住家人、1名員工密切接觸者確診。進一步匡列採檢後，6日再增22例，主要為員工和接觸者。此波群聚含女樂手，已有29人染疫，感染源仍釐清中。

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

衛生局表示，雅閣會館昨(5日)公布7例，市府針對該場域時間地點可能出現的人進行交叉比對，匡列相關人員共將近200人，已檢出今天22例。這22例包含第一圈的員工及現場顧客，還有第二圈的員工、顧客同住家人及密切接觸者。

衛生局指出，值得關注的是，這22位確診者Ct值相當一致，都是10幾左右，很少高於20以上，大概可從流行病學關係發現接觸時間相近，是剛開始發病，大多是無症狀以及輕症佔大部分。

衛生局表示，疫調情形發現，這些確診個案年紀輕、活動力旺盛 ，行為模式包含餐飲部分甚至娛樂消費都較雷同，因此相關行業及同事間，關於人的流動還有相關接觸風險，市府會將同類別場域匡列在內。

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