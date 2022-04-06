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社會 社會焦點 保障人權

台61線重機騎士自撞肢體分離又遭輾　警求行車記錄器

▲台61線重機男自撞護欄死亡。（圖／雲林消防提供）

▲台61線重機男自撞護欄死亡。（圖／雲林消防提供）

記者蔡佩旻、唐詠絮／雲林報導

台61線251K昨日深夜發生自撞護欄死亡車禍，23歲陳男騎紅牌重機失控自撞護欄，重機因重大撞擊力瞬間解體，陳男彈飛到北上車道、身體軀幹肢體分離破碎，再遭到自小客輾壓，警方表示，肇事重機及自小客車內沒有加裝行車記錄器，若有用路人於發生車禍當下行經該路段，可提供以進一步釐清案情。

據北港警方初步調查，這起車禍發生在昨(5)日深夜11時許，陳男與張男相約騎重機從台中出發要到高雄訪友，陳男行經台61線南下251公里處雲林口湖鄉椬梧附近，於內側車道自撞護欄，整輛重機龍頭與車身分離，車頭倒在護欄前，而車輪則掉落在內側車道上，現場零件碎片散落一地。

▲台61線重機男自撞護欄死亡。（圖／雲林消防提供）

▲台61線重機男自撞護欄死亡。（圖／雲林消防提供）

陳男自撞後彈飛到北上車道，陳男軀幹身體破碎分離，1輛自小客車正巧經過，因閃避不及輾壓，消防人員據報後到場，現場怵目驚心血跡斑斑，人已明顯死亡，其家屬得知噩耗後更是悲痛萬分。

車禍發生當下，由於重機及輾壓的自小客車沒有加裝行車記錄器，警方進一步呼籲，於發生車禍當下行經該路段，可提供行車記錄器以進一步釐清案情。另外提醒用路人，騎乘大型重型機車，務必依規定速限行駛，欲超車、變換車道均應小心前後、左右車輛，並提高警覺、警方近期也將針對易肇事路段加強超速取締，遏止超速危險駕駛，以降低事故傷亡。

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