撞出整車毒！花蓮自小客失控撞路邊車　警搜出88包毒咖啡

▲駕駛失控自撞，導致毒品散落整車內。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一輛自小客車日前行經花蓮市富安路與裕祥街口時，失控自撞路邊停放車輛，員警獲報後立即到場，發現該駕駛精神恍惚站在一旁，仔細一看發現車內散落數包疑似毒品咖啡包，員警當場以試劑檢驗確認，發現咖啡包真的竟呈現毒品反應，立刻將駕駛帶返警所深入偵辦。

當天天才破曉，花蓮警分局自強派出所就接到民眾報案，稱花蓮市富安路與裕祥街口發生一起交通事故，警方獲報後立即到現場查看，發現一輛自小客車自撞路邊車輛，而駕駛人站在一旁，精神恍惚、喃喃自語。

員警察覺有異，仔細一看發現散落車内疑似毒品的咖啡包，當場以試劑檢驗後呈現陽性，確認為毒品，員警仔細搜查車內竟起出毒品咖啡包共88包。

▲警方當場在車內搜出88包毒品咖啡。

隨後警方將駕駛逮捕帶返所偵辦並實施驗尿，全案違反毒品危害防制條例、公共危險罪依送法辦。

警方表示，查獲的毒品咖啡包，送交花蓮縣警察局鑑識科檢驗，利用拉曼光譜儀確認該毒品咖啡包的內容物為俗稱「一粒眠」的三級毒品「硝甲西泮」，總重300餘克。

警方呼籲，新興毒品氾濫，多以咖啡包形式包裝，且包裝非常精緻，容易吸引年輕人嚐試，對社會危害性相當高，民眾千萬要遠離毒品，切勿因好奇以身試毒，而後悔一輩子。

