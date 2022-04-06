高雄爆會館群聚「今天再增」！國小預防性停課　陳其邁1430說明

▲高雄市長陳其邁將於下午召開防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市爆發會館群聚，一名薩克斯風女樂手發病後仍參與多場會館、招待所演出，導致有6名同事、顧客及顧客家人染疫，市長陳其邁5日於記者會中也不諱言，這起群聚確診者還會再增加。至於最新疫情狀況，高雄市政府將在下午2點30分召開防疫記者會，最新情形有待市府說明。

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▲高雄市爆發會館群聚已7人染疫 。（圖／高雄市政府）

高雄爆發一起會館群聚，指標個案24795是一名30多歲薩克斯風女樂手，4月3日發病後自行快篩陽性，當日夜間就醫採檢，4月5日確診，Ct值僅12.8，病毒量高。發病後有多場招待所、會館演出，造成2名員工、2顧客、1名顧客同住家人、1名員工密切接觸者確診。

衛生局表示，基於疫調釐清她所從事的表演場域，匡列接觸者採檢，第一輪匡列發現職場裡工作者有3名陽性24795、25004、25001，Ct分別10幾；顧客24928、25003兩名陽性；24928同住家人24949也檢出陽性，會館工作人員25001的密切接觸者25002匡列後採檢也是陽性，其中有確診者Ct值特別高的部分，將會是釐清可能感染方向及溯源疫調重點。

▲AGO雅閣私人招待會館清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，今天是清明連假結束後的開學、開工日，不過小港區青山國小深夜在官網宣布，4月6日到11日為預防性停課，將在12日復課。是否有師生確診，又或是預防性停課，有待市府下午於記者會中說明。

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