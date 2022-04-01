　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

愚人節小確幸！超商「4大咖啡飲品」優惠來了　40元爽喝特大杯美式

▲▼ 7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲今天是愚人節，7-11推出4大咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

今（1）天是愚人節，不過這間超商沒要騙，直接推出「4大咖啡飲品」優惠活動，每天早上一定要喝的特大杯美式這次直接「買2送1」，換算下來現在只要40元就能爽喝特大杯美式，超級划算，趕快把握機會買了。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「愚你同樂」優惠，今（1）天為活動最後一天，優惠品項有CITY CAFE大杯皇家伯爵紅茶拿鐵(冰)同品項買2送1、CITY CAFE特大美式(冰/熱)同品項買2送1、CITY PEARL大杯黑糖珍珠燕麥奶(冰)8杯410元、現萃茶四季春青茶(冰/熱)18杯410元，以上兌換期限至2022/6/30，數量有限，售完為止。

▲▼7-11愚人節咖啡優惠。（圖／翻攝7-11臉書專頁）

▲▼7-11愚你同樂咖啡飲品優惠。（圖／翻攝7-11臉書專頁）

▲▼7-11愚人節咖啡優惠。（圖／翻攝7-11臉書專頁）

星巴克也在清明連假期間（4/2～4/5）推出「春遊散步優惠」，期間只要購買2杯大杯（含）以上的相同容量、風味、冰熱飲料，即可享「全品項第2杯半價」；單筆交易最高限購4杯，但不適用於車道銷售、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／業者提供）

▲星巴克推出清明連假優惠 。（圖／星巴克提供）

►寵毛孩必備這件超級好物！

ET快訊
快訊／採購新BNT？　郭台銘：我等了一年多　政府未提需求
這300萬用戶被列「優先停電」　台電曝原因
驚悚畫面！銀行保全騎車上班撞左轉小黃　命危搶救中
有確診者足跡！　彰化監獄公告禁止接見、送餐
北市擬廢「阿扁條款」　既存頂加違建發現2行為就拆
確診女「南投2日自由行」！　到訪景點曝
烏克蘭「最致命女狙神」一夜擊斃3敵兵　俄軍怕到讓她被陣亡
全世界被耍？網紅曬4連結：威爾史密斯巴掌風波全事前串通
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

愚人節小確幸！超商「4大咖啡飲品」優惠來了　40元爽喝特大杯美式

信徒必收！大甲媽鑾轎「五指山」縮小　化身迷你一卡通還會發亮

本土案例不斷新增！醫師必備99.99%抗病毒洗衣

全聯連續5天滿千元送千點、咖啡半價　美妝家電預購爆殺3折起

先筆記！超商大杯美式、拿鐵買40送40「這天」開搶

上百歐洲美食買1送1、1+1優惠！超市獨賣100%還原迷你披薩餅乾

首創超商自助寄、取件！全家最新複合店開幕了　5大超狂服務一次看

Letybo保提拉來台三週年　持續朝著台灣肉毒市佔率第一努力

從日本來的！超商開賣「2款水果系雪糕」　咬下爆超濃哈密瓜香

過分凍齡的困擾　《華燈》半百男神靠老妝修修臉

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

歸化遭嗆「賣國賊」！韓國手回懟：我是客人！　《二十五，二十一》南柱赫獨家報導崩潰了

流浪貓「愛睡摩托車」不給收編　熱心路人輪流餵4年...變超胖

流浪橘貓瘦到「脖子極細見骨」 被收編半年變5.8kg圓肚胖貓

愚人節小確幸！超商「4大咖啡飲品」優惠來了　40元爽喝特大杯美式

信徒必收！大甲媽鑾轎「五指山」縮小　化身迷你一卡通還會發亮

本土案例不斷新增！醫師必備99.99%抗病毒洗衣

全聯連續5天滿千元送千點、咖啡半價　美妝家電預購爆殺3折起

先筆記！超商大杯美式、拿鐵買40送40「這天」開搶

上百歐洲美食買1送1、1+1優惠！超市獨賣100%還原迷你披薩餅乾

首創超商自助寄、取件！全家最新複合店開幕了　5大超狂服務一次看

Letybo保提拉來台三週年　持續朝著台灣肉毒市佔率第一努力

從日本來的！超商開賣「2款水果系雪糕」　咬下爆超濃哈密瓜香

過分凍齡的困擾　《華燈》半百男神靠老妝修修臉

前線醫曝上班實況：今驗首個PCR就陽性「社區感染壓力真的升溫了」

「無接觸史」他快篩陽性衝急診　醫喊：社區感染壓力真的升溫了

美媒搶先爆料　「鬼之切」吉諾比利、哈達威確定入主名人堂

Gogoro確定4／5赴美掛牌！　將籌資96億元

安海瑟薇「下身失蹤」露長腿太撩人！　邪惡視角險些曝光

密會高層！陳時中傳6月參選　蔣萬安提醒：近期確診數攀高

孫藝真結婚「帶給他10啟示」　最後1點被推爆：真的極品

考生注意！教師資格考試簡章今公告、14日開始報名

整體勞動基金截至2月大賠1516.9億元　收益率為-3.07%

快訊／採購新BNT疫苗？郭台銘親回：我等了一年多　政府卻未提需求

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

消費熱門新聞

超商咖啡買40送40「這天開搶」！

醫師必備99.99%抗病毒洗衣

「4大超商清明連假優惠」快收下

必勝客超狂隱藏版比薩開賣門市快看

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

超商愚人節咖啡優惠來了！

大甲媽鑾轎「五指山」縮小版　信徒必收

全家麻辣涼麵、咖哩G收服蔬食族

嬰童精品Nuna引進最新歐美汽座

上百歐洲美食買1送1、1+1優惠！

《華燈》半百男神　靠老妝修修臉

炎亞綸成為醫美龍頭新代言人大秀腹肌

賣場限時1天「4,6萬個布丁、養樂多免費送」

全聯連續5天滿千元送千點、咖啡半價

更多熱門

相關新聞

星巴克4／1戳戳樂免費送6杯咖啡

星巴克4／1戳戳樂免費送6杯咖啡

星巴克結束了優惠滿滿的3月生日慶，宣布從4月份將開啟每週專屬星禮程不同等級的會員回饋活動，深化主顧客客群，其中在4／1當天推出「快閃戳戳樂」活動，請會員拿出一顆星來戳一下，有機會獲得最大獎「6杯免費中杯咖啡」，只不過僅限金星會員玩，但別忘記4天春假還有全品項「第二杯半價」優惠，不用是會員也可以喔。

明天愚人節「這5星座開不起玩笑」！

明天愚人節「這5星座開不起玩笑」！

爭鮮買壽司驚見100元「神秘白飯」老粉曝真相

爭鮮買壽司驚見100元「神秘白飯」老粉曝真相

只有5天！超商「5大咖啡飲品」買6送3

只有5天！超商「5大咖啡飲品」買6送3

限時5天！超商咖啡全品項任3杯7折

限時5天！超商咖啡全品項任3杯7折

關鍵字：

咖啡優惠超商優惠愚人節

讀者迴響

熱門新聞

羅一鈞深夜突請假　原因曝光網心疼

女教授帶到台灣當性奴！　博士生崩潰求償

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

《全明星》李芷婷愚人節深夜突認愛！

人夫為妻結紮！「%%1次50元」網見總額狂笑

30歲女自認胃食道逆流！就醫半年治不好

孫藝真丟捧花「玄彬嚇到帥臉變形」　婚禮爆笑場面外流！

丟丟妹直播「燙油濺雙手」！　傷勢曝光網：怎這麼嚴重

AV女優抽自體脂肪豐胸！　「平坦B升級F罩杯」兇猛成果曝光

研究曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降低36%

住旅館「直擊男友貼牆壁DIY」！她躺床崩潰了

快訊／20年老飯店熄燈！桃企大飯店突宣布「永久停業」

孫藝真、玄彬婚宴菜色曝光！祭出「高級魚子醬」韓網驚呆

Selina鮮肉男友「無罩正臉終於曝光

單親媽勒斃6歲兒7歲女　自稱「99分媽媽」無期定讞

更多

最夯影音

更多
硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤
泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面