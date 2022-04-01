愚人節小確幸！超商「4大咖啡飲品」優惠來了　40元爽喝特大杯美式

▲今天是愚人節，7-11推出4大咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

今（1）天是愚人節，不過這間超商沒要騙，直接推出「4大咖啡飲品」優惠活動，每天早上一定要喝的特大杯美式這次直接「買2送1」，換算下來現在只要40元就能爽喝特大杯美式，超級划算，趕快把握機會買了。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「愚你同樂」優惠，今（1）天為活動最後一天，優惠品項有CITY CAFE大杯皇家伯爵紅茶拿鐵(冰)同品項買2送1、CITY CAFE特大美式(冰/熱)同品項買2送1、CITY PEARL大杯黑糖珍珠燕麥奶(冰)8杯410元、現萃茶四季春青茶(冰/熱)18杯410元，以上兌換期限至2022/6/30，數量有限，售完為止。

▲▼7-11愚你同樂咖啡飲品優惠。（圖／翻攝7-11臉書專頁）



星巴克也在清明連假期間（4/2～4/5）推出「春遊散步優惠」，期間只要購買2杯大杯（含）以上的相同容量、風味、冰熱飲料，即可享「全品項第2杯半價」；單筆交易最高限購4杯，但不適用於車道銷售、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

▲星巴克推出清明連假優惠 。（圖／星巴克提供）