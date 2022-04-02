　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

清明連假小確幸！4大超商優惠一次看　咖啡買2送2、零食第2件0元

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲迎接長達4天的清明連假，4大超商推出咖啡、零食糖果優惠。（圖／各業者提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

期待很久的清明連假終於到了，這次連假長達4天，你打算如何度過呢？以下就整理4大超商推出的連假優惠，不僅有咖啡買2送2或是任3杯7折，買越多省越多，還有糖果零食最低第2件0元，趕快把握機會買了。

●7-11

7-11即日起至4月19日祭出「指定糖果任選第2件6折」限定優惠，即日起至4月5日加碼推「春遊三支付」活動，全店CITY系列飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、糖果、泡麵等指定商品，滿額200元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳享88折優惠，若滿711元則享85折優惠；CITY系列同步推出全品項任3杯7折優惠（哈根達斯聯名冰沙不加入活動），滿額可搭配3大支付工具結帳享優惠，指定同品項還可數位寄杯。

OPEN POINT行動隨時取則於期間推出「CITY系列指定品項買6送3」，優惠品項有CITY CAFE特大杯拿鐵（冰／熱）、CITY CAFE大杯美式（冰／熱）、CITY TEA現萃茶英式紅茶（冰／熱）、CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶（冰）及CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱）；4月1日起至4月7日再加碼「精品咖啡會員週」，購買CITY PRIMA精品美式或拿鐵同品項買6送3，限同品項、同規格及同價位，但可冰熱互換。

●全家

全家即日起至4月5日於全門市祭出「百項指定商品第2件4折」優惠，包括飲料、冰品、餅乾、零食超一次滿足，且整箱買更划算；即日起至4月5日期間再享Let’s Café老酒風味拿鐵、私品茶仙女波波紅茶、金萱鮮橙青茶單杯39元喝，數量有限、售完為止。

隨買跨店取部分於即日起至4月5日期間推出霜淇淋5支168元優惠（不限口味），每人每日限購1組；4月6日則因恰逢每月限定的「好咖日」，本月特意祭出「中杯及大杯Let’s Café單品美式、拿鐵買6送6」，可兌換至10月31日，還有限量3000組的「極鬆餅買6送3」，各品項每人限購1組。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲4/6為全家好咖日。

●萊爾富

萊爾富即日起至4月5日於Hi-Life VIP APP整買零取內祭出「大杯美式、拿鐵買6送6」；期間加碼多款指定飲品買1送1、第2杯10元，糖果餅乾部分也有指定品項第2件0元、第2件6折等優惠。

●OK mart

OK mart即日起至4月5日於全門市祭出「大杯莊園美式、拿鐵買2送2」，即日起至4月6日則加碼凡購買指定零食、飲料還享第2件6折優惠。

▲▼OK cafe。（圖／業者提供）

▲OK mart連6天喝美式、拿鐵買2送2。

►可愛＋性感睡衣超便宜！穿上讓男友更愛妳

ET快訊
世界盃足球賽抽籤！　分組結果出爐
快訊／新竹兒童藝術節活動首日喊卡！　暫停開放
快訊／世新大學再增1確診　全校「停止到校上課10天」
連假小確幸！咖啡買2送2、零食第2件0元　超商優惠一次看
清明節4大禁忌要小心　命理師曝「5大轉運秘訣」讓你旺整年
快訊／「小林同學」林昀儒驚傳確診　返國落地採檢陽性
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

嗑爆牛肉堡買1送1、咔啦脆雞只要1元！9大速食店最新優惠懶人包

清明連假小確幸！4大超商優惠一次看　咖啡買2送2、零食第2件0元

夏天穿牛仔褲不再怕熱哭！Gap輕野季推「會呼吸的褲」＋「防蚊抗UV」機能單品

「時尚教主」崔咪華麗重生　用「美」的意念再創潮流新風貌

快記下來！超商咖啡全品項「第2杯7折」來了　連續28天爽喝

「機不離手」恐患眼疾！專家三招搶救3C文明病

世界冠軍咖啡一杯5千元爆紅！台中精品咖啡店北上拓點　網友：等好久了！

漢堡買1送1！速食店「超殺優惠券」連吃59天　還有激省百元套餐

愚人節小確幸！超商「4大咖啡飲品」優惠來了　40元爽喝特大杯美式

信徒必收！大甲媽鑾轎「五指山」縮小　化身迷你一卡通還會發亮

【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

【聲林之王3】EP12 精華｜不分伯仲！「金曲歌手廝殺」 楊淑喻夾帶殺氣猛攻　阿蘭聲嘶力竭奉陪到底｜庾澄慶 徐佳瑩 韋禮安 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

張惠妹被禁足7年後攻蛋開唱　台上詢問「犯人們」：就你們害的啊！

Selina和男友「吃飯也要十指緊扣」　Ella：分開一下會崩潰？...大唱《我懷念的》

美壯漢收編95隻遭棄吉娃娃　還為狗重新裝修「吉度有愛」

水泥塔壓垮電塔「釀高鐵斷電」　現場噴火光！目擊者喊：X杯

真的都不會老！Faye詹雯婷 擔任飛行嘉賓 童年回憶湧現｜聲林之王3 EP6 Clip｜Jungle Voice 3

嗑爆牛肉堡買1送1、咔啦脆雞只要1元！9大速食店最新優惠懶人包

清明連假小確幸！4大超商優惠一次看　咖啡買2送2、零食第2件0元

夏天穿牛仔褲不再怕熱哭！Gap輕野季推「會呼吸的褲」＋「防蚊抗UV」機能單品

「時尚教主」崔咪華麗重生　用「美」的意念再創潮流新風貌

快記下來！超商咖啡全品項「第2杯7折」來了　連續28天爽喝

「機不離手」恐患眼疾！專家三招搶救3C文明病

世界冠軍咖啡一杯5千元爆紅！台中精品咖啡店北上拓點　網友：等好久了！

漢堡買1送1！速食店「超殺優惠券」連吃59天　還有激省百元套餐

愚人節小確幸！超商「4大咖啡飲品」優惠來了　40元爽喝特大杯美式

信徒必收！大甲媽鑾轎「五指山」縮小　化身迷你一卡通還會發亮

高鐵停駛逾12萬人受害　國民黨團：譴責交通部、高市府「卸責推諉」

玩很大！博弈機房1年簽賭5億　花蓮悍警出動除暴部隊攻堅逮3人

買房前看這！內政部將國家底圖「3D化」　可進行日照模擬

卡達世界盃抽籤出爐！日本籤超硬　梅西對決萊萬、C羅碰孫興慜

快訊／新竹兒童藝術節活動首日喊卡　風雨影響暫停1天

見正妹起色心！噁男捷運站偷拍辣腿　見警秒心虛跳針：我拍人而已

PLG首度發生「襲擊下體」犯規　加罰林宜輝禁賽2場

快訊／世新大學再增1確診　全校「停止到校上課10天」

百萬YTR「逼車砸窗」影片瘋傳！網認出身分　真相曝光：3年前忘傳

「有這3習慣」口腔癌機率暴增123倍！地雷食物少吃　菜單曝光

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

消費熱門新聞

超商咖啡買40送40「這天開搶」！

咖啡買2送2！4大超商連假優惠來了

夏天穿牛仔褲不再怕熱哭

速食店「超殺優惠券」嗑爆買1送1

世界冠軍咖啡一杯5千元爆紅！

超商愚人節咖啡優惠來了！

「4大超商清明連假優惠」快收下

超商咖啡全品項第2杯7折連續28天爽喝

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

「機不離手」恐患眼疾！專家三招搶救3C文明病

嬰童精品Nuna引進最新歐美汽座

醫師必備99.99%抗病毒洗衣

9大速食店最新優惠懶人包！

炎亞綸成為醫美龍頭新代言人大秀腹肌

更多熱門

相關新聞

清明連假首日　國道6地雷路段曝

清明連假首日　國道6地雷路段曝

今天是清明連假第一天，交通部高公局預判重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等。

超商咖啡全品項第2杯7折連續28天爽喝

超商咖啡全品項第2杯7折連續28天爽喝

只有4天！捐書整年免費玩屏東海生館

只有4天！捐書整年免費玩屏東海生館

超商愚人節咖啡優惠來了！

超商愚人節咖啡優惠來了！

嘉義水上中莊公墓區交通疏導管制措施

嘉義水上中莊公墓區交通疏導管制措施

關鍵字：

清明連假連假優惠超商優惠咖啡優惠

讀者迴響

熱門新聞

網瘋傳郭雪芙《華燈》露點影片　經紀人發聲

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

張惠妹等7年攻蛋...開場10分鐘就喊卡！

潔癖女屎忍3天「連屁都放不出」！醫嘆：第三期了

林明禎搬離台灣！清空台北高級房：我得繼續向前

老公拒絕恩愛3個月！妻氣離婚「幹嘛娶我」

超大咖台劇女神「躲觀眾席」朝聖張惠妹！

全世界都被威爾史密斯耍？影評網紅曬4連結

水泥塔倒塌！機跳車狂奔10秒…遭煙塵吞沒

59歲男框4酒店妹狂歡　做「1舉動」慘了

校護急救瀕死高3生回魂　怒控同事「改單」霸凌

快訊／「小林同學」林昀儒驚傳確診　返國落地採檢陽性

高鐵停駛影響11萬人　交部求償到底

旅客塞爆高鐵台南站 大罵：愚人節開玩笑嗎？

即／高鐵今晚不再發車北上！近10萬人受影響

更多

最夯影音

更多
【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3
【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

【聲林之王3】EP12 精華｜不分伯仲！「金曲歌手廝殺」 楊淑喻夾帶殺氣猛攻　阿蘭聲嘶力竭奉陪到底｜庾澄慶 徐佳瑩 韋禮安 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP12 精華｜不分伯仲！「金曲歌手廝殺」 楊淑喻夾帶殺氣猛攻　阿蘭聲嘶力竭奉陪到底｜庾澄慶 徐佳瑩 韋禮安 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面