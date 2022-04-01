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快記下來！超商咖啡全品項「第2杯7折」來了　連續28天爽喝

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富搶先宣布開工咖啡優惠。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

快記在行事曆！就有超商搶先宣布連假過後的「開工咖啡優惠」，活動長達28天，咖啡全品項「第2杯7折」，不管是美式、拿鐵還是焦糖拿鐵，通通都在優惠中，另外還有冰沙優惠，爽喝2款人氣冰沙只要49元，趕快把握機會省荷包。

萊爾富搶先宣布清明連假過後的「開工優惠」，4/6起至5/3止共計28天，Hi Café 咖啡「全品項第2杯7折（價格不同以2件8.5折計），包括特大杯的冰美式/冰拿鐵、大杯系列的冰/熱美式、冰/熱拿鐵、冰焦糖拿鐵、冰榛果拿鐵咖啡、以及中杯冰/熱單品耶加雪菲咖啡G1等，皆享有折扣。

▲▼萊爾富冰沙。（圖／萊爾富提供）

▲摩卡冰沙、楊枝甘露冰沙只要49元。

隨著天氣轉熱，同步推出人氣冰沙優惠，包括原價65元的大杯楊枝甘露冰沙以及摩卡咖啡冰沙，5/3前皆可享消暑優惠價49元。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲迎接長達4天的清明連假，7-11祭出一系列咖啡優惠。（圖／7-11提供）

7-11即日起至4/5推出「春遊」優惠，CITY系列全品項任3杯7折（哈根達斯聯名冰沙不加入活動），消費滿200可搭配3大支付工具結帳享88優惠，指定同品項還可數位寄杯。

OPEN POINT行動隨時取則於期間推出「CITY系列指定品項買6送3」，優惠品項有CITY CAFE特大杯拿鐵（冰／熱）、CITY CAFE大杯美式（冰／熱）、CITY TEA現萃茶英式紅茶（冰／熱）、CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶（冰）及CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱）；4月1日起至4月7日再加碼「精品咖啡會員週」，購買CITY PRIMA精品美式或拿鐵同品項買6送3，限同品項、同規格及同價位，但可冰熱互換。

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