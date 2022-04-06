開工別憂鬱！4大超商「咖啡優惠」一次看　美式、拿鐵買2送2爽喝

▲4大超商推出一系列開工咖啡優惠。（圖／各業者提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

4月連假一眨眼就過了，為了幫大家提振精神，4大超商皆推出「開工咖啡優惠」，不僅有美式、拿鐵買2送2，還有任選3件7折優惠，趕快把握便宜開喝。

●7-11

7-11加碼延長「春遊」優惠至今（6）日，CITY系列全品項「任選3件7折」（哈根達斯聯名冰沙不加入），開放指定品項數位寄杯，限2022年6月30日前兌換，活動期間暫不開放icash卡寄杯服務，且不享3大支付滿額立即折優惠。

另外，3大支付滿額優惠也同步延長至今日，購買冰品、啤酒、零食等指定商品滿200元，並使用icash2.0、icash pay或open錢包支付，即可享88折，滿711元也可打85折；即日起至4月19日還有當筆加價購優惠，當筆不限消費金額（結帳金額至少1元）並報會員手機號碼或繳納代收／EC寄取件，可享「CITY CAFE大杯濃萃拿鐵（冰／熱）」2杯88元優惠。



●全家



全家今（6）日在APP隨買跨店取祭出「中杯及大杯Let’s Café單品美式、拿鐵買6送6」，可兌換至10月31日，同步開放寄杯、冷熱互換，還有限量3000組的「極鬆餅買6送3」，以上各品項每人限購1組；4月6日上午10時起至4月12日APP再加碼推「Let's Café大杯特濃美式、拿鐵買40送40」及「酷繽沙不限口味買4送4」。

▲全家有中杯及大杯Let’s Café單品美式、拿鐵買6送6。



●萊爾富



萊爾富即日起至5月3日連28天祭出「Hi Café 咖啡全品項第2杯7折（價格不同以2件8.5折計）」，優惠品項包括特大杯冰美式／冰拿鐵、大杯系列冰／熱美式、冰／熱拿鐵、冰焦糖拿鐵、冰榛果拿鐵咖啡、及中杯冰／熱單品耶加雪菲咖啡G1等；同步還有2款人氣冰沙優惠，包括大杯楊枝甘露冰沙、摩卡咖啡冰沙，5月3日前可享優惠價49元。

●OK mart



OK mart即日起至4月8日祭出限時3天「莊園級美式／拿鐵同品項買2送2（不限冰熱） 」，加碼喝「中／大杯焦糖風味拿鐵、摩卡拿鐵任選第2杯半價」。