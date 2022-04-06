「每天都在賠錢」陸電影業慘澹！清明檔票房驟減86%　上座率僅4%

▲疫情下大陸電影業慘澹。（資料圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

「每天都在賠錢。」北京一名電影院經理感嘆，清明檔期平均年上座率僅有4%。實際上，大陸嚴格的管控措施重挫電影業，在「片荒+影院大規模停業」的影響下，今年清明檔票房僅有1.12億元（人民幣，下同），比去年驟減86%。

《證券日報》報導指出，今年是影院票房近十年來最冷清的清明檔。燈塔數據顯示，截至5日下午5時，今年清明檔（3日至5日）票房收入1.12億元（約新台幣5億元），若不含服務費累計票房收入僅1億元，比2012年的1.45億還低。

聚影匯CEO朱玉卿表示，今年清明檔票房慘淡是由多重因素導致，直接原因是疫情造成的「片荒+影院大規模停業」，間接原因是春節檔高票價傷害了部分影迷的心，根本原因是供應的影片缺乏足夠吸引力，類型不夠豐富，讓Z世代（95後）觀眾對影院觀影失去了熱情和動力。

「每天都在賠錢。」一位北京的電影院經理說，此前已經預料到清明檔的冷清，但經歷時才覺得日子難過，平均上座率4%，十幾個影廳一天接待500多人，有時候一場就2、3位觀眾。

▲萬達影城。（圖／CFP）

實際上，受疫情疫情，大陸超過一半的電影院停業。燈塔專業版數據顯示，截至5日，大陸營業影院總數為5568家，影院營業率僅為46.3%。

一位傳媒行業券商分析師指出，影院大規模停業的情況或將持續一段時間，「家底薄」的中小影院再次遭遇生存危機，行業洗牌是必然趨勢，未來大型影投公司的市場份額將進一步提升。

在疫情影響下，萬達電影也未停止擴張腳步。截至2020年底，萬達電影在大陸國內已開業影院為700家，而截至2021年底已開業影院增至790家。

對於慘澹的電影行業，中國電影近日在回覆投資者提問時表示，疫情反復雖然對電影行業短期造成一定影響，但中國電影市場長期向好的趨勢沒有改變。