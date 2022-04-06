上海單日個案破1.7萬例創新高　再展開新一輪全市檢測

▲上海今日要再進行一次核酸或抗原檢測（快篩）。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海疫情再度達到高峰，5日新增本土確診311例、本土無症狀16766例，累計17077例本土個案。上海當局今（6）早宣佈，今日在全市範圍內要再展開一次核酸或抗原檢測（快篩）。

上海今早舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，市疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝指出，當前，上海疫情防控正處在關鍵時期。

他表示，4日起上海展開了全市核酸篩查，統計數據顯示，新增感染者數量仍處於高位，5日零時至24時，新增報告陽性感染者1.7萬餘人，形勢仍然嚴峻複雜。

會上指出，根據4日核酸篩查情況，經專家綜合研判，市新冠肺炎疫情防控工作領導小組研究決定，6日在全市範圍內再展開一次核酸或抗原檢測，「也就是把前一次篩查發現的陽性感染者轉運、收治起來，然後再做一次篩查。」

▲上海全市繼續封城，解封日期仍未確定。（圖／路透社）

上海自3月28日半封城後至今仍未解封，病毒仍在快速擴散。據今日通報，5日新增本土確診311例、本土無症狀16766例，累計17077例本土個案。其中40例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，4例確診病例和16256例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。