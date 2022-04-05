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疫情缺醫護！上海女高材生術後「無人吸痰」　掙扎窒息亡

▲上海,核酸檢測。（圖／CFP）

▲上海宣布繼續封城（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海自上月28日起半封城，先後出現買菜難、看病難等次生問題。近日一則關於女病人因疫情缺人照護而死亡的文章熱傳，該名病人是清華大學畢業的女高材生，腦出血手術後住院療養，但因原本的護理人員被強制隔離，最終因無人幫「吸痰」，在清醒狀態下掙扎死亡。

▲▼上海清華女死亡。（圖／翻攝自微信公眾號）

▲李昶生前照。（圖／翻攝自微信公眾號）

近期，一則《上海疫情下，兩位清華校友的非正常死亡……》文章在網路熱傳，其中一名女子是出生於1973年的李昶，她1992年考入清華大學電腦系，畢業後留學美國並在矽谷工作，育有2個孩子，2018年因丈夫在上海創業，於是定居該地。

知情者透露，李昶去年因突發腦溢血住院治療，術後在上海一家康復中心接受療養，意識清醒。然而上海疫情突起，3月底防疫管控措施加強，李昶所在的康復中心發現有陽性病人，「所有人被要求隔離，包括護理人員」。

但李昶因病尚未恢復語言功能，且無行動能力，極度依賴護理人員的精心護理，譬如吸痰等必要措施。隨著醫護人員被強制調走，悲劇無聲地發生了。

醫護人員被調走時，李昶的丈夫也被要求不能繼續照顧病人，他對此感到不滿，組織了其他護理中心的家屬進行反抗，最後被警方帶走。為了安撫家屬，護理中心許諾會另外安排護理人員，然而一名護理人員要照顧十幾名病人，而負責李昶的護士並不會吸痰。

結果僅僅一天時間，李昶不幸去世。友人相信，是因為李昶沒有語言能力、無法呼救，也沒有人給她吸痰，痰堵在氣管內，經過意識清醒下的掙扎後，窒息死亡。

李昶去世消息傳出後，不少同學紛紛在社群平台上發聲悼念，也引起網友熱議。不過，官方並未對此事的真實性做出回應。

▼清華大學校友群組討論。（圖／翻攝自微信公眾號）

▲▼上海清華女死亡。（圖／翻攝自微信公眾號）

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