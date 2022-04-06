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篩檢小組進駐竹北十興國小　2062師生預計下午5點前篩完

▲篩檢小組進駐竹北十興小　2062師生預計下午5點前篩完。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹北十興國小昨日晚間確認新增2名確診，今日全校師生入校進行採檢。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北市十興國小昨(5日)確認新增2名學生確診，全校同時宣布停課至4月11日，同時全校1897名學生、165名教職員今(6日)上午返校採檢。縣府委託大安醫院進駐校園，為2000多人進行篩檢，預計今日下午5點篩檢完畢，待結果出爐後公布。

楊文科表示，十興國小2名學生因接觸到外縣市的確診者而隔離，並在隔離期間採檢確診，因此全校停課，並於6日2062名師生採檢，也是為了確保學生健康，楊文科縣長呼籲，面對疫情，大家不要恐慌，在萬全準備之下，保護學生，也讓大家都能安心。

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▲篩檢小組進駐竹北十興小　2062師生預計下午5點前篩完。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲2000多名師生一早開始排隊篩檢，預計今日下午5點前採檢完畢。

十興國小新增2名學生確診，全校停課至4月11日，此外興隆國小也有一個班級學生家長確診，該班預防性停課一天。竹北市橡樹美語補習班則有2名外籍教師確診，補習班停課10天，相關幼兒園也預防性停課1天。至於清明連假返鄉及出遊的足跡複雜性較高，教育局長楊郡慈局長表示，會視採檢、確診狀況，與衛生局檢討，針對校園開放、停課標準做滾動性調整。

衛生局長殷東成指出，十興國小學童在居家隔離期間確診，感染源為外縣市確診者，已立即啟動疫調，並匡列高風險者，並學校聯繫全校篩檢，4月6日一早由大安醫院進駐，採檢總人數超過2000人，當天會採檢結束，後續會依照防疫措施進行。

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