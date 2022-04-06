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溪美社區華瑞生態公園啟用　黃偉哲形容此處是樂活美社區

▲台南市善化區溪美社區位結合地方文化、生態、景觀及產業等優勢逐步發展成一個地美、景美、人更美的社區，而「華瑞生態池」也正式用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市善化區溪美社區位結合地方文化、生態、景觀及產業等優勢逐步發展成一個地美、景美、人更美的社區，而「華瑞生態池」也正式用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化區溪美社區位處台南中心區域，台19甲線由社區中央貫穿，交通便利且自然景觀優美。市長黃偉哲表示，溪美社區結合地方文化、生態、景觀及產業等優勢逐步發展成一個地美、景美、人更美的「樂活美社區」。

▲台南市善化區溪美社區位結合地方文化、生態、景觀及產業等優勢逐步發展成一個地美、景美、人更美的社區，而「華瑞生態池」也正式用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，溪美社區隆安宮廟前0.6公頃埤塘，原本護岸邊坡較陡且緊鄰民房，護岸土方及民宅圍牆有崩落的疑慮，民眾無法親近。埤塘土地所有權人願意無償提供社區公共使用，社區透過農村再生執行計畫申請水土保持局補助經費，並由台南市府農業局進行工程整治。經過池體清淤及土方回填護岸邊坡後，護岸邊坡與民宅之間多了約3公尺寬的平坦地毯草步道，讓社區民眾可以親近休憩，且護岸採用生態板樁，有利於水中生物躲藏生活，不僅風景更為優美，且具有生態及遊憩功能，社區將埤塘取名為「華瑞生態池」。

▲台南市善化區溪美社區位結合地方文化、生態、景觀及產業等優勢逐步發展成一個地美、景美、人更美的社區，而「華瑞生態池」也正式用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕表示，隆安宮主祀玄天上帝，農業局辦理工程設計與施工期間，與社區保持密切溝通與討論，將玄天上帝民間蛇龜傳說納入設計，紅磚雲牆波浪造型及馬賽克表面為靈蛇擬態，埤塘清淤整地成一座生態島為靈龜擬態，使工程除了營造休閒步道、紅磚雲牆造景外，也增加社區向遊客導覽解說的故事性。此外，農業局苗圃也提供數百株七里香及變葉木作為護岸綠籬，使埤塘更美觀，遊客行走更安全。

農業局長李建裕表示，溪美社區主要產業為甘蔗、葛鬱金及胡麻，社區與善化糖廠比鄰而居，社區與糖廠維持良好的合作夥伴關係，社區也自行生產黑糖；葛鬱金為社區常年栽種的作物，產季期間社區年輕人總會在活動中心以手工方式將葛鬱金研磨成粉；社區位處善化地區，所生產的胡麻品質優良，「蔗糖、葛鬱金粉、胡麻油」透過農村再生計畫輔導已成為溪美社區三寶，社區因手工製作繁雜，故命名為「蔗葛麻繁」品牌。

▲台南市善化區溪美社區位結合地方文化、生態、景觀及產業等優勢逐步發展成一個地美、景美、人更美的社區，而「華瑞生態池」也正式用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市身為全糖市，全台唯二製糖廠位於善化區溪美社區內，來到溪美社區不能錯過「膨糖」這個懷舊又有趣的DIY小遊戲，只要一點水、一點糖、一點發粉經過加熱就可以膨成好大一塊糖餅，這就是神奇有趣的古早味零嘴。歡迎民眾來溪美社區走走，參觀隆安宮旁的華瑞生態池，並參加社區的體驗行程，依照作物不同產季可到葛鬱金田進行食農體驗、蔗田採收甘蔗及酪梨園採果樂，相關訊息可搜尋「溪美-嬉遊美樂地」FB粉絲專頁或電洽06-5816653詢問。

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