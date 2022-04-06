快訊／史上第3早！今年「屏東第一鮪」來了　罕見在西南方海域捕獲

記者賴文萱、陳崑福／屏東報導

2022屏東第一鮪捕獲！清明連假剛結束，5日傍晚琉球籍漁船「榮漁滿號」（CT2-5579）馬上傳來捷報，罕見在台灣西南方海域捕獲今年第一尾黑鮪魚，漁船連夜火速入港，今（6）日由東港區漁會在魚市場「驗明正身」，確認為第一鮪，這次捕獲日期可說是史上第3早。

▲今年「屏東第一鮪」驗明正身，罕見在西南方海域捕獲。（圖／記者陳崑福翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今年「屏東第一鮪」驗明正身，罕見在西南方海域捕獲。（圖／記者陳崑福翻攝）

昨傍晚4點多，「榮漁滿號」在台灣西南方海域北緯22度16分，東經119度45分捕獲今年第一尾黑鮪魚（母）。漁船6日凌晨12點0分火速入港，和去年的第一鮪「滿吉財號」漁船一樣，都屬噸位小的CT2級漁船（紀錄來第5艘）。

船長陳金平很年輕，今年僅37歲，從漁15年，他「榮漁滿號」以小搏大，在很少見的西南方海域捕獲黑鮪魚，這是有紀錄來的第2艘，而捕獲日期也算相當早，排列史上第3（110年3/28最早，96年4/4次早）。

▲東港區漁會今日上午10點30分在魚市場驗魚，確認符合第一鮪資格。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港區漁會今日上午10點30分在魚市場驗魚，確認符合第一鮪資格。事實上，第一鮪判定資格嚴謹：重量應達180公斤以上、起鉤時仍為活魚、捕獲時要立刻通知漁業電台、漁船必須最先航抵東港漁港。另外，捕獲的漁船也須經中央主管機關許可具有捕撈黑鮪魚資格。

屏東黑鮪魚季自2001迄今已邁入第22年，而第一鮪拍賣會自2002起開辦迄今則邁入第21年，第一鮪拍賣紀錄2001-2021年琉球籍漁船捕獲累計已14年。

