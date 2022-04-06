水中惡霸恐怖正面曝！連頭頂都長鱗　日月潭漁民驚：難怪沒天敵

▲抱卵魚虎張著血盆大嘴，威脅日月潭既有生態。（圖／「日月潭一等高」臉書粉專提供）

記者高堂堯／南投報導

春季萬物繁衍，日月潭的「水中惡霸」魚虎也蠢蠢欲動、持續威脅既有生態，當地漁民近日除頻頻捕獲17斤以上的大型魚隻，還有不少都已抱卵，估計再2個月就會大量繁殖，讓漁民相當擔憂；南投縣政府表示，將會同產官學各單位研議進一步的防治措施。

「日月潭一等高」臉書粉專日前進行直播，在漁船上由資深鄭姓漁民示範現殺剛捕獲的一大一小2隻魚虎，分別重達17斤10兩、6斤12兩；從畫面中可見魚虎不但長有布滿尖牙利齒的血盆大口，全身從頭到尾都長滿硬鱗，連魚腮都附帶一排硬刺，從割腮、除鱗，電動加手動就花上10分鐘。

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▲已抱卵的大型魚虎近日頻頻出沒肆虐。（圖／「日月潭一等高」臉書粉專提供）

「日月潭一等高」小編指出，魚虎可能是日月潭唯一頭部還長鱗的魚種，堪稱「全副武裝」，驚呼：「難怪沒有天敵！」而當天捕獲的大型魚虎估計在潭中存活4至5年，體型可比大頭鰱，不知已吃了潭中的魚才會長這麼大；另以當地漁民經驗而言，在一個地點逮到魚虎若被逃脫，想在同一地點再抓到的機率就非常低，顯見腦筋也很聰明。

▲日月潭漁民日前捕獲超過17斤的大型魚虎。（圖／翻攝「日月潭一等高」臉書粉專）

此外，漁民剖開魚腹後，於較小條的魚虎腹中發現還沒成形的魚卵，一旦成形、估計過2至3個月就會開始繁殖；而近日也陸續有其他漁民捕抓到已抱卵、開始到處肆虐覓食準備誕下後代的大型魚虎，莫不擔心既有魚類生態又將遭逢浩劫，也有人提議不妨舉辦釣魚大賽，加強抵禦魚虎的威脅。

南投縣政府農業處指出，過去已結合清華大學團隊及日月潭漁會、漁民之力，以電撈、射魚槍和施放鱸鰻獵殺等生態防治等方式，積極移除學名「小盾鱧」的魚虎；至於是否進一步以釣魚比賽方式達到防治目的，有待與漁業署、日月潭國家風景區管理處、台電大觀電廠等相關單會共同研議會商再做決定。