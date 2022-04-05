王國材受邀視察日月潭觀光　承諾補助縣府5580萬推電子票證

▲立委許淑華（左）邀請交通部長王國材（右）赴日月潭視察觀光產業發展現況。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

交通部長王國材應立法委員許淑華立委邀請，日前率觀光局、航港局、公路總局到日月潭實地視察當地觀光、交通發展瓶頸和亟須強化的建設方案，並在與地方業者座談，更當場同意補助南投縣政府5580萬元，作為推行日月潭電子票證等經費，同時責成觀光局、日管處持續加強推動南投縣觀光圈的扎根與活化。

王國材、許淑華於3月31日進行視察日月潭及座談會行程，除縣長林明溱偕縣府觀光處長陳志賢全程陪同，路政司長林福山、觀光局長張錫聰、日管處長簡慶發、公路總局局長陳文瑞、航港局長葉協隆、日月潭遊艇公會理事長王英生，及南投縣觀光產業聯盟理事長魏振宇等眾多業者代表都與會。

▲▼交通部承諾將補助進行日月潭遊艇電子票證等觀光、交通建設。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，日月潭遊艇等諸多南投縣觀光旅宿業者飽受疫情衝擊，都期待中央、尤其是交通部持續協助輔導紓困，讓努力走出困境的業者扛住疫情的打擊，早日開創產業新局；遊艇公會也向王國材反映船舶電動化需求、缺乏售票既遊客服務據點及內陸船舶檢驗耗時費高等心聲。

王國材表示，這次到日月潭除核定6200萬元的日月潭遊艇電子票證推動計畫（縣府自籌520萬元、餘額由交通部補助），也請日管處協助在中興停車場覓得適當基地，做為遊艇售票及遊客中心；此外，船舶檢驗也依內陸湖泊船艇的標準，以一天的耐航測試取代過去動輒3天的檢驗，檢驗費用也會從現行8萬元調降為2到3萬元。

林明溱指出，縣府提出包括日月潭遊艇電子票證推動計畫（6200萬）、提升旅宿業競爭力輔導計畫和南投縣旅運整合輔導計畫（各600萬）、南投縣旅遊產品研發升級整合計畫（1800萬），都獲得王國材明確承諾優先補助；交通部結合經濟部推動的無人自駕車示範計畫，也可望將福興溫泉無人自駕車專區納入，未來5年可獲得最高1.79億元補助，他感謝交部對南投觀光發展的重視與相挺。