　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

王國材受邀視察日月潭觀光　承諾補助縣府5580萬推電子票證

▲立委許淑華（左）邀請交通部長王國材（右）赴日月潭視察觀光產業發展現況。（圖／南投縣政府提供）

▲立委許淑華（左）邀請交通部長王國材（右）赴日月潭視察觀光產業發展現況。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

交通部長王國材應立法委員許淑華立委邀請，日前率觀光局、航港局、公路總局到日月潭實地視察當地觀光、交通發展瓶頸和亟須強化的建設方案，並在與地方業者座談，更當場同意補助南投縣政府5580萬元，作為推行日月潭電子票證等經費，同時責成觀光局、日管處持續加強推動南投縣觀光圈的扎根與活化。

王國材、許淑華於3月31日進行視察日月潭及座談會行程，除縣長林明溱偕縣府觀光處長陳志賢全程陪同，路政司長林福山、觀光局長張錫聰、日管處長簡慶發、公路總局局長陳文瑞、航港局長葉協隆、日月潭遊艇公會理事長王英生，及南投縣觀光產業聯盟理事長魏振宇等眾多業者代表都與會。

▲▼交通部承諾將補助進行日月潭遊艇電子票證等觀光、交通建設。（圖／南投縣政府提供）

▲▼交通部承諾將補助進行日月潭遊艇電子票證等觀光、交通建設。（圖／南投縣政府提供）

▲交通部將補助進行日月潭遊艇電子票證等觀光、交通建設。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，日月潭遊艇等諸多南投縣觀光旅宿業者飽受疫情衝擊，都期待中央、尤其是交通部持續協助輔導紓困，讓努力走出困境的業者扛住疫情的打擊，早日開創產業新局；遊艇公會也向王國材反映船舶電動化需求、缺乏售票既遊客服務據點及內陸船舶檢驗耗時費高等心聲。

王國材表示，這次到日月潭除核定6200萬元的日月潭遊艇電子票證推動計畫（縣府自籌520萬元、餘額由交通部補助），也請日管處協助在中興停車場覓得適當基地，做為遊艇售票及遊客中心；此外，船舶檢驗也依內陸湖泊船艇的標準，以一天的耐航測試取代過去動輒3天的檢驗，檢驗費用也會從現行8萬元調降為2到3萬元。

林明溱指出，縣府提出包括日月潭遊艇電子票證推動計畫（6200萬）、提升旅宿業競爭力輔導計畫和南投縣旅運整合輔導計畫（各600萬）、南投縣旅遊產品研發升級整合計畫（1800萬），都獲得王國材明確承諾優先補助；交通部結合經濟部推動的無人自駕車示範計畫，也可望將福興溫泉無人自駕車專區納入，未來5年可獲得最高1.79億元補助，他感謝交部對南投觀光發展的重視與相挺。

►爽玩馬祖3天才6880元！

ET快訊
黃明志YT頻道「60億點擊全沒了」　怒比中指發聲
違停狂徒被叭竟狠打4寶爸！嗆「我是冬瓜標的人」　顏家說話了
新竹關西營區「阿兵哥確診」　158人匡列居隔
花蓮慈濟學生Ct值11.7！超商店員1傳4　病毒量高挫咧等
陸軍2官兵休假不適　就醫後確診！
大炳過世10年了！小炳帶全家掃墓　「燦笑墓碑」網鼻酸
台塑金孫上小學了！麻衣罕見自拍曝近況　嫁王泉仁「忍5年」
天龍人認證「台北最大缺點」出爐　痛恨：像第三世界
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國首創台東公私托費用一致　饒慶鈴：打造友善育兒城市

「O3衝浪祭」台東金樽首舉！好手尤佳琦男子短板獎金挑戰賽雙冠

王國材受邀視察日月潭觀光　承諾補助縣府5580萬推電子票證

打造文化多元薈萃的屏東　莊瑞雄:2023新六堆客家軍元年

發揮六堆精神　支持維護客家文化的客家子弟鍾佳濱

本土多條傳播鏈　南投府籲有接觸史或足跡重疊者免費領取快篩

屏東鳳梨2022年首櫃　海運15噸外銷新加坡

台南防火宣導措施做得好　清明掃墓火警發生明顯減少

奧萬大推自然原味小旅行　明最後報名日體驗原民和自然連結

台南市勞工局強化勞檢　連假禁止作業勞工飲酒

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

大貨車開進巷子遭三寶擋路 僵持超過5分鐘...路人來關心！

醒來看韓韶禧跨睡在身邊　朴炯植吞口水：我快瘋了

街頭實測台灣人見掉錢包反應　眾人秒幫撿！美國女讚被驚豔

搞笑演繹媽媽煮飯試菜情形　不斷加鹽試吃最後整鍋完食

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

全國首創台東公私托費用一致　饒慶鈴：打造友善育兒城市

「O3衝浪祭」台東金樽首舉！好手尤佳琦男子短板獎金挑戰賽雙冠

王國材受邀視察日月潭觀光　承諾補助縣府5580萬推電子票證

打造文化多元薈萃的屏東　莊瑞雄:2023新六堆客家軍元年

發揮六堆精神　支持維護客家文化的客家子弟鍾佳濱

本土多條傳播鏈　南投府籲有接觸史或足跡重疊者免費領取快篩

屏東鳳梨2022年首櫃　海運15噸外銷新加坡

台南防火宣導措施做得好　清明掃墓火警發生明顯減少

奧萬大推自然原味小旅行　明最後報名日體驗原民和自然連結

台南市勞工局強化勞檢　連假禁止作業勞工飲酒

全國首創台東公私托費用一致　饒慶鈴：打造友善育兒城市

斬斷福原愛！江宏傑「超狂新身分」PK百萬網紅　她被敲碗上《全明星4》

「O3衝浪祭」台東金樽首舉！好手尤佳琦男子短板獎金挑戰賽雙冠

被我射20次病就會好！她告神鬼講師性侵　一句「大叔男友」敗了

羅薩中職首轟3分砲力挺潘威倫　郭天信五星美技再現

連假結束明日復工　基隆港西3篩劑發放站提早於今日下午開始服務

開車撞死逆闖單車男！行車紀錄器還他清白　獲判無罪免賠500萬

黃明志YT頻道「60億點擊全沒了」　氣炸比中指轟俄駭客：支持烏克蘭

女騎士鬼鑽機車陣自摔！肉身撞水泥護欄倒地　10萬網友看傻眼

新竹關西營區「阿兵哥確診」　158人遭匡列居隔

色按摩師「無懼男友在隔壁」強迫性侵　女大生淚訴：嚇到不敢叫V1

地方熱門新聞

確診女老師頭份吃飯　衛生局匡列20人

林宜瑾懇託鄉親支持朱明宏及朱正軒

人妻護理師與人夫上摩鐵被「抓猴」判賠20萬元

飛車搶奪女子7塊蔥肉餅聲押獲准

嘉義文化夜市擠爆！一張照看不到盡頭

2022桃園彩色海芋季　首週「芋見童樂派對」

南科聯外道路目加溜灣大道完成改善

台東50多歲居隔陰轉陽Ct值17.5

台南市勞工局連假禁勞工飲酒

奧萬大自然原味小旅行明報名截止

台南清明掃墓火警發生明顯減少

花蓮慈濟院內感染擴大　累計院內確診達7人

恐怖Ct值曝　高雄情侶遊花東返家4天確診

台南4月份維持現行防疫措施

更多熱門

相關新聞

日月潭於連假第3天　遊客翻倍達4.7萬人

日月潭於連假第3天　遊客翻倍達4.7萬人

清明連假今天將告終，集集警分局指出，昨（4）日兒童節因天氣轉趨晴朗，赴日月潭出遊旅客量超過4萬7千人，足足比3日當天暴增一倍以上，警方也於今天早上9點與警廣連線，呼籲旅客如至日月潭區遊玩，應提早出門，並注意交通安全。

日月潭星光螢火季4月開跑

日月潭星光螢火季4月開跑

入會費45萬起！鎖定金字塔頂端　遊艇俱樂部選七期設點

入會費45萬起！鎖定金字塔頂端　遊艇俱樂部選七期設點

雲林社區公車這樣搭年底前無限免費

雲林社區公車這樣搭年底前無限免費

邵族求巫儀式將登場　日月潭清明節上午禁航

邵族求巫儀式將登場　日月潭清明節上午禁航

關鍵字：

日月潭遊艇電子票證

讀者迴響

熱門新聞

比168更簡單的「53535」瘦身法！

本土今+216　另增65例境外

連9天台南表演　確診薩克斯風女樂手Ct值12.8

邱澤、許瑋甯一路十指緊扣！400萬婚戒閃瞎

人妻清明備三牲　上桌2萬人驚呆

今本土增216！分佈「12縣市」　新北91例最多

吳夢夢是台灣第一女優？AV導演：其實是「她」

阿公登山失蹤2天滿臉血！做2件事存活

陰毛為何捲捲的？醫曝4驚人作用　要不要剃解答了

「祖先去投胎」為何每年要掃墓？網戰翻

全裸女屍託夢！蝴蝶飛進警局　童狂哭：那裡有鬼

14家手搖、咖啡「連假優惠」一次看

即／高雄海量足跡！夢時代、星巴克、享溫馨入列

快訊／新北最新足跡　北車、機捷、高鐵、板橋大遠百、林口outlet

開電信業第一槍！台灣大哥大宣布6日起　全員居家辦公為主

更多

最夯影音

更多
BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆
Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面